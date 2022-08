Vélez y Talleres abren el cruce por los cuartos de final

Vélez y Talleres se verán las caras, este miércoles, en el estadio José Amalfitani por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, a las 21.30, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.



La ilusión de ambos clubes en el plano internacional contrasta con el flojo presente de los dos en el torneo local, donde los de Liniers se encuentran en el puesto 25° y los de Córdoba en el 26°.

El Fortín intentará hacer valer su localía, donde solo habrá público local. Y buscará volver al triunfo, ya que el último fue aquel 1-0 que pareció quedar corto en la ida contra River en Liniers (lleva siete encuentros sin ganar con cinco empates y dos derrotas). El conjunto de barrio Jardín no jugó la fecha pasada por el accidente de la delegación de Unión camino a Córdoba y su último partido fue el 25 de julio en el empate 1-1 ante San Lorenzo, como visitante.

“Todos los jugadores tienen posibilidades. Algunos más que otros. Diego (Godín) hizo un muy buen partido el otro día, muy satisfecho con el rendimiento de él. Se lo vio sólido, tanto en la parte defensiva como en la ofensiva en el inicio del juego. El once está definido, pero lo confirmaremos mañana miércoles. El plante está muy bien, en un buen momento en todo sentido”, dijo el Cacique Medina en conferencia respecto a la formación titular, sin dar pistas de los 11.

Caixinha todavía no tiene el equipo confirmado pero sí a todo el plantel a disposición luego de la recuperación del uruguayo Michael Santos.

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Matías De los Santos, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Santiago Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou, Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Christian Oliva, Matías Godoy o Matías Esquivel; Diego Valoyes y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.