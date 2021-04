Vialidad actualizó los datos de la red caminera ante las malas condiciones climáticas en la provincia

El gobierno, a través de Vialidad Provincial brindó nuevos datos sobre la situación de la red caminera de la provincia ante la persistencia de malas condiciones climáticas en la jornada del domingo.

La dirección provincial de Vialidad (DPV) a cargo de Alicia Benítez, brindó un parte actualizado de la situación de las rutas y caminos de conexión productiva que se vieron afectados por las intensas lluvias del fin de semana. Si bien en la jornada del domingo no se presentaron lluvias, aunque si inestabilidad, en algunas zonas persisten cortes por desbordes de afluentes y el agua baja a buen ritmo sobre las calzadas que se vieren afectadas en rutas pavimentadas.

En ese sentido, en el norte entrerriano, en el departamento La Paz no se reportaron cortes en rutas pavimentadas, ni en trazas de ripio, aunque se recomienda evitar los caminos terciarios. No se presentan lluvias en la jornada del domingo.

En el departamento Feliciano los caminos de ripio se encuentran transitables con precaución y se recomienda evitar las trazas naturales. En tanto, en la ruta provincial N° 28 entre acceso a la ciudad y puesto caminero puente hierro se sugiere transitar con precaución.

Las condiciones en los departamentos Federal y Concordia hasta le fecha no presentaban inconvenientes de cortes, pero si recomendaban evitar los caminos de tierra y al transitar por trazas de ripio o brosa hacerlo con precaución.

En el centro de la provincia, en el departamento Colón con registros de 285 milímetros, personal de la zonal Villa Elisa, trabajó en la zona de Arroyó Barú y dio paso al camino que conecta a una chanchería, además se registran cortes en el ingreso a San Anselmo; Sobre el Arroyo Urquiza, Arroyo “El Cordobés” hacia San Cipriano y en zona de La Clarita hacia Colonia Hambis.

En el departamento Villaguay se comunicó que el agua baja muy despacio, no hay rutas cortadas, pero los caminos de tierra no están transitables y los de ripio recomiendan circular con precaución. En tanto, en el departamento Nogoyá a la altura de la ruta nacional Nº 12 y los puentes de la ciudad se espera el pico del afluente, por lo tanto se recomienda circular con suma precaución. En el departamento San Salvador no se reportaron cortes y renuevan las medidas de precaución para quienes transiten por trazas de ripio ya que se encuentran pesadas.

En Gualeguay con un promedio de 155 mm aún persisten los cortes en desvió Arroyo “La Jacinta”, además del corte total en el 1er Distrito de la ruta provincial Nº 42 zona las cola (llovió más de 200 mm). En tanto, la situación comparada con el día de ayer que presentaban agua las calzadas sobre la ruta nacional Nº 12 a la altura del km 214 y sobre la ruta provincial Nº 11 en el acceso a Tres Bocas, hoy ya no presentan agua. Además, los caminos de ripios se encuentran pesados y los naturales intransitables. En otras partes del departamento, General Galarza 200mm, 5to y 6to Distrito 180 mm. Aldea Asunción 167 mm.

Por último en la franja central del suelo entrerriano, el departamento Tala por el momento el Arroyo Altamirano no había bajado su caudal y persiste el corte sobre la ruta provincial Nº 15.

Más en el sur de la provincia, en el departamento Victoria no se registran cortes y no hubo lluvias en el trascurso de la mañana, aunque recomiendan a quienes circulen por caminos secundarios lo hagan con suma precaución. Y en los departamentos Gualeguaychú e Islas no hubo reporte de cortes, pero si recomiendan circular con precaución sobre trazas de ripio y brosa y evitar los caminos naturales.