Vicejefe porteño: Santilli habló sobre la vuelta y la postura de Gallardo

El Vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dejó en claro que acompañará la decisión final de la Asociación del Fútbol Argentino con respecto a las fechas, siempre y cuando se respeten los protocolos. “Yo lo entiendo al Muñeco, es un súper profesional”, deslizó.



Si bien la cuarentena se flexibilizó del 18 de julio al 2 de agosto, la vuelta del fútbol argentino, sobre todo para los equipos que deben retomar la Copa Libertadores 2020, sigue siendo una incógnita. De todas maneras, Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dejó en claro que el organismo que preside junto a Horacio Rodríguez Larreta acompañará la decisión final de la AFA con respecto a las fechas.



“Nosotros tenemos que poner los términos sanitarios e ir analizando de acuerdo a cómo vaya avanzando o no la pandemia, por eso ayer hablé con Matías Lammens. Vos podés armar diferentes tipos de gradualidades, pero es una definición de AFA y nosotros la acompañaremos. Por lo pronto, la Ciudad lleva 26 días corridos con una curva estabilizada, entre 900 y 1000 casos. Es algo positivo dentro de números altos”, declaró Santilli en una comunicación telefónica con Sportia.



Y agregó: “Ya están los protocolos y esta semana vamos a discutirlos. Para la próxima etapa, estamos pensando en el regreso de los deportes individuales. Que entrenen los equipos podría ser una etapa pronta, con todo el protocolo. Todo depende de la responsabilidad que tengamos como ciudadanos”.



Por su parte, al político, reconocido hincha de River, le consultaron sobre un viejo y polémico reclamo de Marcelo Gallardo sobre la vuelta a los entrenamientos cuando la curva de contagios todavía no había tocado el pico, y opinó: “¿Cómo no lo voy a entender? Es un hombre que planifica y está en todos los detalles. Me hace acordar a lo que hacemos nosotros todos los días, valga la distancia y las diferencias”.



“Yo lo entiendo, es un súper profesional. Por ahí pierdo objetividad en términos de lo que representa para mí, pero la mayor satisfacción que nos da es el profesionalismo, el siempre estar preparado. Pero sobre todas las cosas hay que cuidar a las personas. La alta competencia requiere ir de menor a mayor porque los profesionales deben cuidarse con las lesiones y otras situaciones que genera este tipo de actividad”, concluyó.