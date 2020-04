Vigilancia sanitaria: Comienzan testeos serológicos de coronavirus en Constitución

El estudio de vigilancia sanitaria de coronavirus que comenzará mañana con 400 testeos en la estación de trenes de Constitución no está destinado a “personas con síntomas, ni que los hayan tenido en los últimos 20 días o más”, señalaron fuentes sanitarias de la Nación, quienes consideran que será “positivo que sea positivo, ya que esa prueba nos va a informar que esa persona transitó el contacto con el virus sin haber tenido ninguna complicación”.

Con estas pruebas, las primeras de las 170.000 que llegaron el lunes desde China en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, el ministerio de Salud de la Nación se propone conocer cuál es la circulación del virus en la población, pero no sirve para diagnosticar la enfermedad en las personas ni se busca representatividad poblacional.

La diferencia con las pruebas diagnósticos PCR, que son las que se realizan a los casos definidos como sospechosos, es que estas “buscan el ADN del virus, mientras que los serológicos, que se comienzan a hacer mañana, buscan los anticuerpos que el cuerpo desarrolla para luchar contra ese virus, sin saber cuándo eso ocurrió”, explicaron las fuentes a Télam.

“Lo que la prueba dice es si esa persona estuvo en contacto con el virus hace más de esos 20 días”, remarcaron.

Con esta misma lógica, indicaron que como resultado de estas pruebas, validadas por el ANMAT para investigación, sería una muy buena noticia que la proporción de positivos sea alta, ya que significaría que hay inmunidad en la población.

“Cuanta más gente haya adquirido inmunidad, mejor. ¿Cuánta gente? ¿Qué porcentaje? No lo sabemos, ni nosotros ni en ningún lugar del mundo”, sintetizaron.

De todos modos, dijeron que “si bien hay mucha discusión, la primera inmunidad dura un tiempo, no sabemos si para toda la vida porque el desarrollo (de esta pandemia) no se terminó de transitar”.

“Sería genial que los positivos sean el 80 por ciento, pero la verdad que esperamos cifras bajas”, dijeron, sobre todo considerando que los positivos a las pruebas de PCR son, hasta el momento 3.435, se informó en el reporte de hoy de la cartera sanitaria.

En este test, que es anónimo y para voluntarios mayores de 18 años, no se tomará ningún dato personal, pero sí se buscará información epidemiológica, “como saber si viajó o no” recientemente al exterior.no personal del voluntario/a, consultar dudas y para la entrega de resultados.

En los andenes de Constitución habrá cartelería, promotores de salud y personal de las fuerzas de seguridad en siete estaciones o puestos, tres de ellas para sacar sangre y otras para entregar la ficha con la información