Vigilancia y prevención ante la Influenza-Gripe A

Es indispensable aislarse ante síntomas gripales ya que el virus Influenza resulta altamente contagioso. La vacunación disminuye complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por la enfermedad.

En las últimas semanas el Ministerio de Salud de la Nación puso en alerta tanto a los equipos de salud como a la población en general, para que instrumenten medidas de prevención y cuidados ante el aumento progresivo de los casos de Influenza A, en particular el subtipo H3N2. Viviana Arregui es licenciada en Enfermería y se desempeña actualmente en el Comité de Prevención y Control de Infecciones perteneciente al Hospital Justo José de Urquiza en Concepción del Uruguay. En diálogo con UNER Medios precisó que “las señales con relación a la gripe son muy similares al Covid, dado que en las dos situaciones la persona puede expresar sintomatología o no según el organismo”.

“El personal de salud y pacientes con enfermedades de base -detalló la profesional- corresponden al segmento de la población que debe vacunarse anualmente, dado que con esas dosis cubrimos los dos serotipos más prevalentes que son el H1N1 y el AH3N2”. En relación a si las personas vacunadas contra el Covid-19 pueden tener protección frente a la gripe A, la licenciada explicó que “podría ayudar en instancias donde coexisten las infecciones de Influenza y Covid, por lo tanto el paciente puede tener una sintomatología menos grave. Tiene mucho que ver cómo está su organismo, que defensas posee y las respuestas que realiza el sistema inmune”.

Ante la presencia de fiebre alta, dificultades respiratorias, diarrea y vómitos, hay que consultar al médico, principalmente pacientes diabéticos, obesos, niños menores de un año, personas con enfermedades cardiovasculares, inmunodeprimidos, pacientes trasplantados y oncológicos. Viviana Arregui

Panel viral

Acerca de los estudios que permiten identificar el virus, Arregui aclaró que a las “personas internadas graves en terapia intensiva y con cuadros respiratorios severos se les realiza un panel viral y se conforman muestras que enviamos a Paraná para poder saber qué tipo de virus respiratorio es, así como el subtipo. Asimismo, indicó que en el caso de niñas y niños “se buscan otros virus, por ejemplo el sincicial respiratorio que es uno de los que comúnmente causa infecciones graves en las vías respiratorias, en bebés y en los más pequeños”.

Respecto a las medidas de prevención, la entrevistada resaltó “la necesidad de continuar con las conductas incorporadas hace dos años, a partir de la pandemia del Covid-19”. En ese sentido destacó “la higiene de manos, mantener los ambientes ventilados, el uso del barbijo y evitar acudir a actividades laborales, educativas y lugares públicos ante la presencia de síntomas”. La especialista también remarcó la importancia de “una conciencia responsable para nosotros y hacia las demás personas, para evitar complicaciones severas, principalmente en los grupos de riesgo mencionados”.

Los virus Influenza afectan nariz, garganta, bronquios y, ocasionalmente, pulmones. El virus se transmite con facilidad de una persona a otra, a través de partículas expulsadas con la tos o estornudos. La vacunación es la herramienta principal para prevenirla. Viviana Arregui

Gripe o Influenza en animales

La doctora Carla Bustos, investigadora del CONICET y docente en las carreras de Veterinaria de la UNER y de la Universidad Nacional de Buenos Aires -UBA-, se refirió al “género Influenza que impacta sobre numerosas especies animales y en humanos”. Explicó que en estos casos “se establece un cuadro clínico caracterizado por signos respiratorios altos como tos, estornudos, descarga nasal y un síndrome febril que incluye hipertermia, dolor muscular y decaimiento”.

Respecto a la transmisión, señaló que “principalmente se da por contacto directo, por ingreso oro-nasal de secreciones respiratorias con partículas virales y, con menos frecuencia, por contacto con objetos contaminados por esas secreciones”. También resaltó que “es altamente contagiosa y posee una elevada morbilidad, por lo que las condiciones de hacinamiento y alta densidad poblacional facilitan su transmisión”.

La investigadora destacó que “el género Influenza está sujeto a fenómenos genéticos de recombinaciones y mutaciones que generan una variabilidad y, como consecuencia, surgen cepas nuevas. Esto dificulta obtener una elevada protección vacunal en las poblaciones, por lo que la caracterización de las cepas que circulan resulta ser la mejor herramienta para mejorar las vacunas disponibles”.

Transmisión de animales a personas

Bustos, quien además es especialista en Enfermedades Infecciosas Veterinarias, detalló que “la mayoría de las cepas de Influenza animal no causan enfermedad humana, es decir no se transmiten de los animales a personas, no son zoonosis”. Sin embargo, sostuvo que “hay que tener en cuenta que algunas cepas aviares son zoonóticas y pueden ser graves, leves o subclínicas, de acuerdo a la patogenicidad de la cepa”.

Además, aclaró que “se reporta la transmisión del virus Influenza aviar hacia humanos, en ciertas condiciones particulares, como el contacto estrecho entre las aves y trabajadores de producción avícola. La propagación de los virus de la influenza aviar de una persona infectada a un contacto cercano es muy poco frecuente”.

Por otro lado, la docente agregó: “hay que tener en cuenta que la especie porcina puede actuar como ‘mezclador’, ya que posibilita infectarse además por los virus de Influenza aviar e Influenza humana. Cuando estos diferentes tipos infectan a los cerdos, pueden recombinarse intercambiando material genético y así originarse nuevas variantes como resultados de la mezcla de Influenza porcina, humana y aviar”. También destacó que “un ejemplo de ello fue lo sucedido con la llamada ‘gripe porcina’ por Influenza A H1N1 durante el año 2009”.

Los casos de Influenza humanos cuya fuente de infección son los animales, resultan ser muy poco frecuentes. Carla Bustos

Controles

“La Influenza en veterinaria es de notificación obligatoria ante la autoridad competente que es el SENASA -Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria-”, explicó Bustos. Además mencionó que “en animales existen medidas de prevención específicas basadas en la inmunoprofilaxis con el uso de vacunas según la especie y otras de manejo que son muy importantes para reducir el riesgo de infección por el virus Influenza”. En este marco, enumeró “evitar situaciones de estrés, hacinamiento, mantener una correcta higiene y medidas de bioseguridad en los establecimientos agropecuarios ante el ingreso de animales, de personas y de cualquier material que pueda estar contaminado”.

“La vigilancia epidemiológica activa y pasiva en salud animal constituye una herramienta fundamental para actuar de manera precoz ante el ingreso de Influenza. Asimismo los planes y medidas de contingencia establecidas por organismos internacionales y nacionales -en nuestro caso SENASA-, resultan imprescindibles para reducir los riesgos de la enfermedad y, en caso de presentarse, mitigar sus consecuencias sanitarias y económicas”, destacó la investigadora.

Nuestro país se establece ‘libre de influenza aviar’. Para esto se consideran sólo las cepas de notificación obligatoria, cualquier virus de influenza de tipo A que afecte a aves -perteneciente a los subtipos H5 o H7-, o de alta patogenicidad. Carla Bustos

“Existen varias cepas de virus de Influenza aviar que pueden clasificarse en dos categorías, según la gravedad de la enfermedad en las aves de corral: el virus de la Influenza aviar de baja patogenicidad, que suele causar una enfermedad leve, a menudo desapercibida o sin ningún síntoma; y el virus de la Influenza aviar de alta patogenicidad, que provoca signos clínicos graves y posibles altas tasas de mortalidad en las aves”, enfatizó.

Finalmente, Bustos remarcó “la particularidad que tienen los virus Influenza para variar y generar nuevas cepas”, por lo que “promueven el monitoreo constante de las que circulan en animales y humanos para mejorar la prevención y el control de la enfermedad, a fin de disminuir su impacto en salud. Esto es extremadamente relevante, ya que el bienestar de los animales, la humanidad y el ambiente están estrechamente interconectados, y no pueden analizarse de manera aislada”. La docente destacó “el trabajo mancomunado e interdisciplinario de los profesionales para lograr un entendimiento global de las enfermedades infecciosas y poder así adoptar medidas más adecuadas en prevención, control y terapéutica de las mismas”.