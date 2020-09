Villa Elisa: Policía investiga el hallazgo de un embrión humano

La dependencia policial de Villa Elisa dio inicio a una causa de oficio que busca establecer “formas y circunstancias en que fuera hallado un embrión NN supuestamente humano”.

Ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Rocamora al 1200, donde su propietaria -una persona mayor de edad- dijo haber sido protagonista de un estremecedor hallazgo: “Dos envoltorios de preservativos en el patio y en el pasto ve lo que posiblemente pueda ser un embrión de pocas semanas, que podría ser humano”, de acuerdo a la información.

Este viernes, El Entre Ríos tuvo acceso a un informe policial que aporta más detalles del hallazgo y sus protagonistas, como así también otros datos relevantes acerca del contexto donde se produjo. En detalle, se hallaron “dos (02) preservativos usados, uno de ellos se ve con sangre; dos (02) envoltorios de los preservativos, y en el pasto, ve un embrión, de muy pocas semanas, que podría ser humano”, queda formalmente asentado sobre el descubrimiento en el patio trasero de una vivienda ubicada a pocas cuadras del centro de la ciudad. “Los terrenos lindantes a la propiedad fueron limpiados para obras futuras, por lo que el patio está abierto, pudiendo ingresar por calle Héctor de Elía o por calle Rocamora, ya que el tejido perimetral fue retirado con promesas que iban a construir un paredón, pero hasta el momento no se hizo”, reza la descripción del lugar del hecho. En el domicilio donde se produjo el hallazgo solamente se tomaron placas fotográficas, “dejando constancia que no se solicitó la presencia de Criminalística, ya que no se observa sangre y ningún otro elemento de interés”.

Investigación

Felicia tiene 82 años y fue la protagonista del estremecedor hallazgo ocurrido en Villa Elisa. “Al no entender la situación, decide levantarlo en una bolsa de nylon y guardarlo en la vivienda, informándole esto a María Teresa (su hija, de 55 años, que vive junto a ella en la casa) durante la noche, cuando ella llegó al domicilio”, consta en la denuncia policial. “Ahora bien, como no sabían qué hacer, le comentó esta situación a una vecina, quien fue que le dijo que trajera los elementos descriptos a esta dependencia policial, lo cual hizo en el día de la fecha (miércoles alrededor de las 19), entregándolos en la misma bolsa que su madre se los dio”. Desde la comisaría elisense dieron parte a la fiscal en turno, Noelia Batto, quien ordenó el secuestro de todos los elementos de interés para la causa y se dé intervención al médico judicial y al policial, con quienes coordinó el traslado del feto a la morgue de Servicios Sociales Orbe Colón. Entre los pasos a seguir en la investigación, se determinó la realización de “un informe de cámaras (de seguridad) de alrededores del domicilio” y el requerimiento de “un informe en el hospital local”.

Otra arista de la investigación condujo directamente a la dirección del Hospital San Roque de Villa Elisa. Telefónicamente, la doctora Graciela Ingold adelantó que “durante estos días no se presentó ninguna femenina con problemas relacionados a un aborto espontáneo”. Asimismo, comprometió una “exhaustiva consulta con sus colegas que trabajan en el sector de Ginecología de este hospital” y, de surgir novedades, “lo informará a la brevedad”.