Villaguay : Familiares de la mujer que falleció por quemaduras apuntan a su pareja

Familiares de Fabiana Luque, quien falleció luego de haberse quemado el 50% de su cuerpo Colón y haber sido derivada a Concepción del Uruguay, se manifestaron para pedir justicia. Según advierten, creen que están frente a un nuevo femicidio en Entre Ríos y, por eso, piden condena para quien era su pareja.

“Lo único que sé es que la prendió fuego. Quiero que se haga justicia, que esto no quede en la nada”, enfatizó la hermana de Fabiana. Consultada por cómo era la relación con su pareja, contó: “Él la aisló de nosotros totalmente. No tenía teléfono y estaba aislada de su familia; éramos muy unidas”. Según indicó, su hermana había conocido al hombre en diciembre, en un baile en Villaguay. “Desde ahí se aisló totalmente. Ella tenía su teléfono pegado a la mano y de repente quedó sin teléfono, incomunicada. Así fue su relación”, insistió. Respecto de las quemaduras que le provocaron la muerte, consideró que no fue accidental. “Nosotros estuvimos acompañándola desde que entró a Colón y los médicos decían que sola no podía haberlo hecho. No fue un accidente. Pido que se haga justicia”, sostuvo.