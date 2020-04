Violencia de género :Condena a un sujeto violento en la ciudad de Colón

En la ciudad de Colón, más concretamente en el Juzgado de Garantías de esa ciudad, se llevó a cabo otro juicio abreviado contra un violento sujeto, acusado de varios hechos en perjuicio de su ex pareja.

Se trata de Alejandro Grassi de 43 años de edad, a quien se le imputara reiteradas desobediencias judiciales y daños, causas que llevara adelante la fiscal Micaela Di Pretoro. El violento individuo, fue representado por el doctor Omar Angel Zamora, audiencia que fuera presidida por la jueza de Garantías, doctora Natalia Céspedes. A Grassi se lo acusó de haber desobedecido, la medida dictada por la jueza a cargo del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la Jurisdicción, en las actuaciones caratuladas: “PRP C/ GRASSI ALEJANDRO S/ VIOLENCIA DE GENERO», por la cual dispuso una prohibición de acercamiento, cuando el 10 de febrero pasado se presentó en el local de la víctima ubicado en calle Bolivar al 700 de esa ciudad y alretado con el celular en mano y diciendo que la estaba filmando, la insultó verbalmente, la acuso de haberle enviado la policía a su casa, se negaba a retirarse, la empujó, ella tomó su celular y al decirle que iba a llamar a la policía él le golpeó la mano y a consecuencia le hizo caer dos veces el celular al suelo no ocasionándole un daño material, luego la amenazó con publicar un video íntimo y la insultó. Asimismo le escribió a un amigo de la víctima pretendiendo que le confirme eran pareja. Por otra parte ese mismo día la llamó dos veces desde un número desconocido y la amenazó nuevamente con “hacerla mierda” publicando el video en cuestión. El segundo hecho fue similar y ocurrió dos días después cuando el imputado se hizo presente en reiteradas oportunidades en el domicilio de la mujer, quien advirtió telefónicamente al personal policial y a los pocos minutos se logró la aprehensión. Como tercer hecho de desobediencia judicial, Grassi fue hasta el frente de la casa de PRP, volviendo a gritarle y amenazarla, situación que se repitió por cuarta vez en 2 de abril pasado que envió mensajes desde diferentes cuentas falsas creadas por el en Facebook. Sumándose dos nuevos incidentes similares los días 16 y 17 de abril, sumando asó 6 hechos en perjuicio de su ex pareja, por lo que fue acusado de reiteradas desobediencias judiciales. Fue así que en la sala de audiencias de los Tribunales de Colón, guardando el debido distanciamiento social y disponiendo de elementos de higiene, conforme las pautas de trabajo durante la emergencia sanitaria establecidas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), se realizó el juicio abreviado con el acuerdo de partes y se condenó a Grassi a la pena de un año y diez meses de prisión condicional. Fuente 03442