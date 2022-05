Vóley: En Lanús se juega la segunda de la Liga Uruguayense

Este sábado 7 y domingo 8 de mayo se desarrollará la segunda fecha de la Liga Municipal de Voleibol con el gimnasio del Club Atlético Lanús como sede.

Este año se desarrolla en dos categorías, una juvenil y otra de 1ra división mayores. El sábado los partidos comenzarán a las 16:00 horas. Mientras que el domingo se disputarán desde las 12:00 horas.

En esta fecha quedaron partidos pendientes debido a la participación de algunos equipos en otras ligas.

PROGRAMA

SÁBADO: 16:00: Bajada Grande vs Zaninetti (juveniles femenino), 17:00: Pecarí vs Rivadavia (juveniles femenino), 18:00: CEF3 vs Villa Las Lomas (juveniles masculino), 19:00: Gimnasia y Esgrima vs Pecarí (mayores masculino).

DOMINGO: 12:00: Zaninetti vs Bajada Grande (mayores femenino), 13:00: Rivadavia A vs Rivadavia B (mayores femenino), 14:00: Pronunciamiento vs Rivadavia (juvenil masculino), 15:00: Pronunciamiento vs Rivadavia B (mayores masculino), 16:00: Rivadavia A vs Zaninetti (mayores masculino), 17:00: CEF3 vs Bajada Grande (mayores masculino), 18:00: Villa Las Lomas vs Zaninetti U20 (mayores masculino), 19:00: Villa Las Lomas vs Pronunciamiento (mayores femenino), Libre en primera: Gimnasia y Esgrima (femenino). Libres en juveniles: Zaninetti (masculino) y Villa Las Lomas (femenino).

Partidos pendientes 2ª fecha: CEF3 vs Pecarí (femenino), Lanús vs Villa Las Lomas+25 (Femenino).

Foto Deporte Digital.