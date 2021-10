Vóley: En Lanús se jugó la segunda fecha de la Liga Uruguayense

El pasado sábado 18 de octubre en el gimnasio del Club Atlético Lanús se disputaron 8 partidos correspondientes a la 2da fecha de la flamante Liga de Vóley de Concepción del Uruguay, con una importante cantidad de público durante toda la jornada.

Rivadavia

CEF N 3

Lanús

Villa las Lomas

Las chicas de Lanús fueron locales y vencieron a Zaninetti.

La Dirección de Deportes impulsora junto a los clubes de la Liga de Vóley de Concepción del Uruguay, fue la fiscalizadora de la 2da fecha del torneo, que se disputó el sábado 16 de octubre en la cancha del Club Lanús. Donde destacan la muy buena organización de la fecha que contó con 8 de los 9 partidos programados para la jornada y una gran concurrencia de público que acompañó durante todo el día, el desarrollo de la misma.

Los resultados fueron los siguientes:

Rama Femenina::

Gimnasia y Esgrima 2 vs CEF 3 0 (25/12 – 25/20)

Bajada Grande 2 vs Rivadavia Juvenil 0 (25/3 – 25/11)

Rivadavia A 2 vs Lanús Maxi 0 (25/11 – 25/15)

Lanús 2 vs Zaninetti 0 (25/18 – 25/16)

Villa las Lomas Maxi 2 vs Lanús B 1 (25/13 – 24/26 – 15/5)

Rama Masculina

Villa las Lomas 1ra 2 vs Zaninetti A 0 (25/20 – 26/24)

Rivadavia 2 vs Villa las Lomas Juvenil 1 (16/25 – 25/13 – 15/10)

CEF 3 2 vs Zaninetti B 0 (25/15 – 25/8)

La próxima fecha, 3era del certamente, se disputará el 24 de octubre en el Club Rivadavia.