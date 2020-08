Vóley: La entrerriana Rosa Reynoso jugará en el exterior

La paranaense se encuentra entrenando en el club Neuquén, mientras espera la vuelta a la actividad y la visa para viajar a Europa, con el objetivo de sumarse a su nuevo equipo. “Ya firmé contrato para jugar en el Grau Castelló”, confirmo.



El parate en la Liga Femenina de Voleibol Argentino trajo a Rosa Reynoso, quien desde hace tres años forma parte del plantel de Gimnasia y Esgrima La Plata, nuevamente a Entre Ríos, donde, pese a la falta de competencia oficial, se mantiene en actividad pensando en el regreso.

“Nunca paramos de entrenar, siempre lo hacíamos en el domicilio, como podíamos, éramos muy imaginativas con el tema de cargar mochilas, bidones de agua, muchísimas cosas, y también me pude alquilar una barra, y hacía en mi departamento de La Plata”, reveló Rosa y agregó: “Cuando pude volver a Paraná, que acá estaba más permitido, accedí al club (Neuquén) que me dieron espacio y los profes de mini vóley que me dieron la oportunidad de volver a tocar la pelota que hace seis meses que no lo hacía”.

La punta que pasó por Atlético Neuquén, Atlético Echagüe Club, Boca y Villa Dora, antes de incorporarse al Lobo, comunicó que no seguirá en el elenco platense, ya que su destino será Europa.

“Todavía no sabemos cuando vamos a volver a jugar, tengo pensado irme a jugar en el exterior, pero hay que ver los tiempos en los que se nos permita volver”, señaló la paranense que hasta el año pasado formó parte de la Selección Argentina que disputó el Preolímpico, y culminó, “Ya firmé contrato para jugar en el Grau Castellon, de la Superliga B de España. La idea es, si me sale la visa, irme a mediado es septiembre”.