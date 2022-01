Vóley: Rivadavia última detalles para el comienzo del Nocturno

Con la inscripción ya cerrada, el Tricolor ya tiene todo listo para comenzar la Edición 2022 del Torneo Nocturno de Vóley Femenino y Masculino. La jornada inicial está prevista para el próximo martes 1 de Febrero y contará con la participación de 16 equipos entre las dos ramas.

La 12va Edición del Torneo Nocturno de Voleibol ya tiene fecha de comienzo y a sus equipos confirmados, será el próximo martes 1 de Febrero en el Estadio Prof. Miguel A. Gregori del Barrio Santa Teresita en donde 16 equipos divididos en ramas femenina y masculina busquen quedarse con el trofeo máximo.

Tras un año 2021 en donde este Torneo estuvo ausente por cuestiones sanitarias, el Tricolor apuesta nuevamente a mantener vigente el tradicional certamen de verano sumándolo a la agenda deportiva de la región.

Para esta Edición, se ha diagramado la competencia acotando a 8 los equipos por cada rama dividido en dos zonas de cuatro en donde la instancia de definición será a partir de semifinales. Las Zonas tanto en mujeres como en varones, quedaron definidas de la siguiente manera:

RAMA FEMENINA

ZONA “A” -> RIVADAVIA (C. del U) – CLUB S y D SANTA ROSA (San José) – LOBAS (C. del U) – LANÚS (C. del U)

ZONA “B” -> LA ARMONÍA (Colón) – CLUB S y D SAN JOSÉ – ZANINETTI (C del U) – INDEPENDIENTE (Gualeguaychú)

RAMA MASCULINA

ZONA A -> COLON VOLEY – GIMNASIA Y ESGRIMA (Gchu) – C.E.F Nº 3 (C del U)- AMIGOS (C del U)

ZONA B ->: PROGRESO UNIDOS (S. Salvador) – RIVADAVIA (C del U) – ZANINETTI (C del U) – ALMA VOLEY (C del U)

Desde la Organización se informa que ya están en etapa de revisión de los protocolos sanitarios de prevención, tanto para jugadores como para el espectador que concurra al espectáculo. Con respecto a la entrada, la misma tendrá un módico costo de $50 por jornada con la cual tendrán derecho a participar de sorteos gentileza de los comercios locales que patrocinan este evento deportivo.

Se espera una muy buena afluencia de simpatizantes y entusiastas de esta disciplina, tras un muy buen año de crecimiento que tuvo el voleibol en la ciudad a pesar de la pandemia.