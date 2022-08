Vóley: Se disputó la 7ma fecha de la Liga Uruguayense

El pasado fin de semana se retomó la actividad de la Liga Uruguayense de Vóley con la disputa de la 7ma fecha desdoblada en dos jornadas durante sábado y domingo en el Gimnasio Alberto Salem del CEF N°3. A continuación los resultados de la fecha.



SÁBADO 20 AGOSTO

• Villa las lomas vs CEF N°3 (Juv/Masc) 2-0 (25-16/25-11)

• Villa las lomas Vs Pronunciamiento (Juv/Fem) 2-0 (25-6/25-12)

• Rivadavia vs Pronunciamiento (Juv/Masc) 2-0 (25-16/25-16)

• Zaninetti vs Bajada Grande (Juv/Fem) 2-0 (25-17/25-9)

• Villa las Lomas vs CEF N°3 (Juv/Fem) 2-0 (25-7/25-3)

• Pecarí vs Rivadavia (Juv/Fem) 0-2 (23-25/15-25).

DOMINGO 21 AGOSTO

• Pecari vs Unión y Recreo (San Justo) (Masc/1ra) 2-1 (25-15/21-26/15-11)

• CEF N°3 vs Bajada Grande (Fem/1ra) 2-0 (25-16/25-21)

• CEF N°3 vs Pecarí (Masc/1ra) 1-2 (25-19/20-25/4-15)

• Pronunciamiento vs Gimnasia y Esgrima(Fem/1ra) 0-2 (9-25/10-25)

• Gimnasia y Esgrima vs Unión y Recreo (San Justo) 0-2 (27-29/17-25) (Masc/1ra)

• Pecarí vs Rivadavia B (Fem/1ra) 2-0 (25-10/25-19)

• Pronunciamiento vs Bajada Grande 0-2 (20-25/10-25) (Masc/1ra)

• Lanús vs Rivadavia A (Fem/1ra) 0-2 (8-25/20-25)

• Zaninetti vs Gimnasia y Esgrima 2-0 (25-11/25-9) (Masc/1ra)

• Rivadavia A vs Villa las Lomas 0-2 (10-25/10-25) (Masc/1ra)

• Zaninetti U20 vs Rivadavia B (16-25/14-25) (Masc/1ra)

Pendientes de la fecha : Zaninetti vs Santa Anita (Fem/1ra), Villa las Lomas vs Pecarí, (Fem/1ra), Villa las Lomas vs Villa las Lomas +25 (Fem/1ra).