Vóley: Se jugó la tercera fecha de la Liga Uruguayense

Éste fin de semana durante sábado y domingo se disputó en el gimnasio del Club Rivadavia, la 3era fecha de la Liga de Vóley de Concepción del Uruguay, hoy se completa en el gimnasio de Lanús, el último partido entre Lanús B y Gimnasia y Esgrima en rama femenina.

Sábado y domingo se disputaron 9 partidos correspondientes a la 3era fecha de la flamante Liga de Vóley de Concepción del Uruguay, el sábado el masculino de Villa Las Lomas dio cuenta del CEF N° 3 y Villa Las Lomas Maxi dio cuenta de Lanús Maxi en rama femenina.

El día domingo también en el “Coloso Uruguayense” Villa Las Lomas A venció al Juvenil de Villa las Lomas pendiente de la fecha 2, Zaninetti venció a Rivadavia Juvenil, Bajada Grande cayó ante Villa Las Lomas A, Rivadavia venció al CEF N°3 , Lanús A venció a Villa las lomas Juvenil todo en rama femenina.

En Rama masculina Zaninetti A venció Villa las Lomas Juv. y Zaninetti B cayó ante Rivadavia.

Resultados: Sábado 23/10, Cef 3 Vs Villa las Lomas A (Masc) (17-25/19-25) y Lanús Maxi Vs Villa las Lomas Maxi (Fem) (16-25/17-25).

Domingo 24/10: Villa las Lomas A 2 Vs Villa las Lomas juvenil 0 (Fem) (25-13/25-10 – Pendiente de 2da fecha), Zaninetti 2 Vs Rivadavia Juvenil 0 (fem) (25-12/25-20), Villa las Lomas A 2 Vs Bajada Grande 0 (Fem) (25-8/25-6), -Rivadavia 2 Vs Cef 3 0 (fem) (25-7/25-16), Lanus A 2 Vs Villa las Lomas juvenil 0 (fem) (25-15/25-21). -Zaninetti A 2 Vs Villa las lomas juvenil 0 (Masc) (25-18/25-16), -Zaninetti B 0 Vs Rivadavia 2 (22-25/24-26).

Martes 26/10 : Club: Lanus , 21:30 Lanus B Vs GyE (Fem).