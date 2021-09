Volvió el fútbol uruguayense: los desafíos, el presente y el futuro, en palabras del Presidente de la Liga local

Luego de la vuelta del fútbol en el plano local este fin de semana, La Prensa Federal dialogó con el Presidente de la Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay, Claudio Aguirre, sobre los desafíos que plantea la organización en esta nueva normalidad pandémica, las expectativas, la realidad de la Liga, y el futuro de la misma. “Se demostró que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien, que hay que rediseñar todo”, afirmó.

Este fin de semana volvió el fútbol uruguayense

¿Qué expectativas tienen?

Nuestras expectativas son muy positivas, porque después de casi dos años sin jugar torneos oficiales, volvimos a la actividad, que generará no solo para los clubes, sino también para aquellos que están relacionados al fútbol, un movimiento importante de gente.

¿Cómo se preparan para la vuelta?

Tratando de cumplir con el protocolo sanitario. Higiene, separación en los bancos de suplente, uso de barbijo para hinchas y jugadores, limpieza total de baños. Hay un sinfín de actividades que tienen que llevarse a cabo en los días de partido. Además, la declaración jurada que tiene que firmar cada persona que asiste a la cancha es un detalle importante.

¿Cómo se asegurarán que se cumplan esos protocolos?

Los clubes son los que generan las actividades, y ellos serán los que se aseguren de que todo se cumpla a pie de letra. Estamos hablando de prueba y error, por supuesto.

¿Están de acuerdo con el aforo?

Es un problema, porque tenemos un planteo: o estamos en condiciones de jugar o no. Hasta hace un tiempo, las ligas independientes que no están federadas ni afiliadas a la Federación Entrerriana de Fútbol estaban jugando, y eso molestaba, porque parece que el virus afecta solamente a nosotros. En lo personal, creo que en espacios libres no corresponde un aforo.

¿Cómo fue volver a las actividades después de un año y medio?

Fue complicado, en un principio en febrero, no iba a haber público en las canchas y eso generó una preocupación, porque había que buscar nuevas alternativas para costear los gastos de organización como seguridad y demás. No hay muchas alternativas, porque en un principio hablamos de que los jugadores colaboren con la entrada en la cancha, pero no hay muchas estrategias cuando no hay dinero.

Es indudable que la pandemia desnudó que estamos trabajando de una manera que no es adecuada. Se demostró que hay muchas cosas que no estamos haciendo bien, que hay que rediseñar todo.

¿La vuelta al público ayudará a este rediseño?

Parece que esto es lo más simple para lograr. En un partido de fútbol local entran 3.000 personas, te diría que la recaudación es importante, pero en partidos normales tenemos 100 personas, entonces muchas veces no alcanza para cubrir los gastos de organización. Esto ayudará, pero no alcanza.

Necesitamos rediseñar actividades, traer sponsors, marketing, una oficina para compra de indumentaria, objetos de entrenamiento y demás.

Con esta nueva normalidad, ¿la parte administrativa se torna mucho más compleja?

Artículos deportivos, pelotas, indumentaria, todo se compra por los clubes, pero son compras particulares. Entonces, como Liga, que tiene 7.200 jugadores inscriptos y 60 instituciones que todos los años compran indumentaria, necesitamos tener una compra mayorista donde los precios puedan disminuir, y hay que comenzar a pensar estas actividades de otra manera. La Liga debería, además, buscar una especie de mutual que brinde jugadores una cobertura total sobre diferentes cuestiones, que hoy no se brinda.

¿Sentís que el Municipio podría hacer más?

Me parece que desde la ciudad se busca ser un poco de todo y terminamos siendo nada. Buscamos ser universitarios, deportivos, portuarios, etc., y me parece que necesitamos un proyecto en el que esté contemplado todos los ítems, y fundamentalmente lo educacional y deportivo, porque hay poco de este último. Tenemos gente que se destaca en varias disciplinas, pero no hay un proyecto a largo plazo.

La Municipalidad cada vez que se ha pedido algo, ha respondido, siempre nos ha ayudado. El flaqueo en general es en la coordinación de acciones. Siempre están tapando huecos, pero necesitamos un empujón para tener un proyecto a largo plazo.

Necesitamos generar una base para que nosotros podamos gestionar de la mejor forma. Sin duda que en la pandemia hubo variantes más importantes que la deportiva, pero el deporte al fin y al cabo es salud. No podemos descuidarlo.

El fútbol es salud, ¿podría haberse habilitado antes?

Sí, totalmente. Se habilitaron bares, gastronómicos y demás –que está bien-, ¿Por qué no se puede habilitar una actividad física al aire libre como el fútbol? Y todavía peor, ¿Por qué sin gente? Es inentendible. Creo que los dirigentes políticos han sido sorprendidos por la pandemia, pero hay mucho miedo a abrir por demás. Tenemos que aprender a adaptarnos con la pandemia.

¿Ves mucha diferencia entre la Liga Uruguayense con las demás entrerrianas?

La nuestra es una de las tres principales de Entre Ríos, por historia, trayectoria y organización. Concepción del Uruguay, junto Paraná y Concordia están por encima del resto, por eso tenemos equipos compitiendo en otro nivel.

Hay otras ligas que son importantes por las dirigencias que tienen. Hay lugares que tiras piedras y nacen flores, y acá en Concepción del Uruguay es complicado. Necesitamos que los uruguayenses apoyen más las actividades que se hacen, no solamente en lo deportivo sino también en general. A veces acá se desarrolla un evento y va poca gente, pero cuando se da en otras ciudades se admira y van todos.

Es mucho más fácil, también, organizar ligas regionales. Por lo general, estas se dan pueblo contra pueblo, por eso parece mejor organizada y atractiva; pero acá en Concepción del Uruguay, es una competencia entre barrios.

¿Cuál es tu sueño para la Liga?

Deberíamos de tener un edificio de, al menos, 4 pisos, en el que se pueda albergar un Colegio de Árbitros, con todas las tecnologías; que tengamos una sala de reuniones más importante, para tener un encuentro una vez al mes con presidentes de los clubes, y con la Secretaría de Deportes; e innovar en tecnología y comunicación, hoy tenemos la Liga digitalizada con impresora y fotocopiadoras y demás, gracias a esta gestión, cuando antes estábamos con los cuadernillos.

La Liga es el sostén de los clubes, es lo que los mantiene vivos, lo ha hecho durante estos 100 años y esperemos que sea por muchos más.

¿Habrá algún detalle en las canchas por los 100 años de la Liga?

La pandemia cambió todo. Verdaderamente no sabíamos cuando iba a abrir todo. Queríamos tener un salón con presidentes de clubes, autoridades municipales y de la Liga para entrega de varios regalos y detalles, pero no se pudo.

Ahora tenemos elecciones, y debemos ver si continuamos o no. En febrero o marzo veremos si hacemos un buen festejo por este siglo.