Vuelve el fútbol local el fin de semana con la 4ta fecha el próximo domingo

El próximo domingo 4 de julio retorna la actividad del fútbol liguista del torneo Rubén Ardaiz, tras el parate por el fallecimiento de Claudio Aguirre, ex presidente de la Liga.



Con la totalidad de la 4ta fecha a desarrollarse el día domingo, los cinco partidos comenzarán en el mismo horario con la transmisión de Cdelu Sports desde la cancha de María Auxiliadora y enviados especiales en todos los escenarios del fútbol local.

El líder en solitario Atlético Uruguay recibe en el Plazaola al sorprendente escolta Engranaje, precisamente en cancha del Mecánico, Almagro será local ante Gimnasia y Esgrima, en el sur de la ciudad Parque Sur será anfitrión de Agrario Rocamora, en tanto Rivadavia en su chancha recibirá al CACE y en Cristo de los Olivos María Auxiliadora enfrentará a Lanús.

PROGRAMA

Cancha de Parque Sur: PARQUE SUR vs. AGRARIO ROCAMORA

13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Cancha de Rivadavia: RIVADAVIA vs. ATLÉTICO COLONIA ELÍA

13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Cancha de Atlético Uruguay: ATLÉTICO URUGUAY vs. ENGRANAJE

13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Cancha de Engranaje: ALMAGRO vs. GIMNASIA Y ESGRIMA

13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Cancha de María Auxiliadora: MARÍA AUXILIADORA vs. LANÚS

13:30: Tercera y 15:30: Primera.

Las posiciones: Primera: Atlético Uruguay, 9; Engranaje, 7; Parque Sur y Gimnasia, 6; Almagro, Agrario Rocamora y María Auxiliadora, 4; Lanús, 3; Rivadavia y Atlético Colonia Elía, 0.

Tercera: Almagro, 9; Rivadavia, 7; Gimnasia, 5; Engranaje, María Auxiliadora, Atlético Colonia Elía y Atlético Uruguay, 4;Parque Sur, 3; Agrario Rocamora, 1 y Lanús, 0.