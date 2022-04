Vuelve el local de primera de la Pancho Ramírez

Tras casi cuatro meses, vuelve el básquet local de Primera a la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez. Este mismo viernes 1ro de abril comienza el Torneo Clasificatorio a la Liga Provincial 2022, que organizará la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).



Equipos participantes:

Masculino: Regatas (campeón Local 2021), Rocamora, Zaninetti, Almafuerte, Parque Sur, Unión y Recreo, La Armonía.

Femenino: Parque Sur (campeón Local 2021), Zaninetti (campeón Provincial 2021), Rocamora, Almafuerte, La Unión.

1ra Fecha:

01 de abril: Rocamora vs Zaninetti, Femenino – 20:00 hs, Masculino – 21:30 hs.

Unión y Recreo vs La Armonía, Masculino – 21:30 hs.

07 de abril – Parque Sur vs Almafuerte. Femenino – 20:00 hs. Masculino – 21:30 hs

*Regatas (masculino) y La Unión de Colón (femenino) están libres la primera fecha