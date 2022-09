Vuelve el Torneo Local después de la suspensión

El viernes comenzará la fecha con Gimnasia y Esgrima-Agrario Rocamora mientras que, el domingo, se enfrentarán Parque Sur-Almagro en el «Núñez» y María Auxiliadora-Engranaje.

Atlético Uruguay, ya accedió a semifinales de acuerdo al fallo del Tribunal de Penas, por los disturbios que ocurrieron en los Cuartos de Final frente a Lanus, sólo jugará su partido de tercera ante Parque Sur.

PROGRAMA

Viernes

– Cancha de Gimnasia y Esgrima:

20:00 (tercera): Gimnasia y Esgrima vs. Lanús

22:00 (primera): Gimnasia y Esgrima vs. Agrario Rocamora.

Domingo

– Cancha de Gimnasia y Esgrima:

14:00 (tercera): Almagro vs. Agrario Rocamora.

16:00 (primera): Parque Sur vs. Almagro.

– Cancha de María Auxiliadora:

14:00 (tercera): María Auxiliadora vs. Rivadavia

16:00 (primera): María Auxiliadora vs. Engranaje.

– Cancha de Atlético Uruguay:

16:00 (Tercera): Atlético Uruguay vs. Parque Sur

Fuente: Deporte Digital