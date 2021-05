Willy Caballero y Kun Agüero, dos argentinos en la final de la Champions

Hubo dos argentinos en los planteles que disputaron la final de la Champions League con distinto resultado. El Kun Agüero ingresó en el City, faltando 15 minutos para la finalización del partido y el arquero Willy Caballero estuvo en el banco de suplentes del Campeón.



Wilfredo Caballero se metió en la historia como el 22do. argentino en dar la vuelta olímpica en la Champions League de Europa con Chelsea tras superar a Manchester City por 1-0 en el Estádio do Dragão de Oporto, Portugal.

El arquero rompió una sequía de seis ediciones sin un futbolista nacional en un plantel campeón, siendo la última vez Lionel Messi y Javier Mascherano con Barcelona en el 2015.

“Willy” no sumó minutos en la presente edición de la Liga de Campeones pero fue al banco de suplentes en 13 ocasiones.



Agüero se despidió



En esta temporada, el argentino no fue el de los últimos años. Apenas jugó siete partidos en la Champions y anotó apenas un gol a Porto y al Olympique de Marsella en fase de grupos. Pero la hinchada lo siguió queriendo.

La última función de Sergio Agüero con la camiseta de Manchester City quedará en la historia desde este sábado, a pesar de los apenas 20 minutos en cancha en la caída con Chelsea en la final de la Champions League.

La gran hazaña no se consiguió, la Liga de Campeones quedó como materia pendiente, más allá de su rol secundario en la misma, y no pudo ser otro peldaño en su carrera dentro de la institución que lo tendrá como máximo ídolo por varias generaciones.