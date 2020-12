Zustovich, el chico que debutó con 14 años en LNB

El base Francisco Zustovich, de Peñarol de Mar del Plata, contó este viernes que su debut oficial del pasado miércoles ante Regatas Corrientes en la Liga Nacional lo tomó por “sorpresa” y que “no” lo esperaba.



“No me lo esperaba, me tomó por sorpresa. Estoy muy agradecido con Carlos Romano y su cuerpo técnico por la posibilidad que me están dando”, comentó el chico de solo 14 años, que cerró su planilla con seis puntos.



“Me dieron mucha confianza y me dijeron que aproveche las oportunidades. Estoy muy contento por la oportunidad de poder entrar unos minutos y hacer el debut en La Liga. No creía lo que me estaba pasando en ese momento”, afirmó.



Zustovich, que en el verano pasado jugó unos meses en las Inferiores de Real Madrid, demostró su humildad y adelantó: “Tengo mucho camino por recorrer todavía y también son muchos los aspectos en los que tengo que mejorar”.



Además, el “Achi”, como lo llaman en la intimidad, se hizo conocido cuando marcó 78 puntos con el equipo U-13 de Peñarol y sus jugadas se viralizaron.

“Soy muy chico y sé que tengo muchas cosas que mejorar y mucho por recorrer, esto recién empieza. Tengo que entrenar mucho más. Mi familia me ayuda a tener los pies sobre la tierra”, concluyó en Uno Contra Uno Web.