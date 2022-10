Causa «Viviendas Sustentables»: Solicitan ampliar la declaración del imputado y la prisión domiciliaria

Desde hace unos días que el imputado de estafa tiene nuevo abogado, y éste solicitó a la Fiscal que pueda ampliar la declaración y que le otorguen la prisión domiciliaria.

Desde hace varios meses que familias denunciaron por estafa a Claudio Paz, uno de los responsables de la empresa Paz Construcciones, quien se dedica a la construcción de Viviendas Sustentables.

Luego de haber sido víctimas del delito de estafa y presentar las pruebas necesarias, la policía detuvo hace algunas semanas, a Paz quien se encontraba fugado en el sur. Desde ese momento, se encuentra detenido en Concepción del Uruguay.

Hace algunos días, el Dr. Ernesto Figún se constituyó como su abogado defensor por pedido de su familia, y esta mañana fue entrevistado por LT11, donde brindó información de los avances de la causa.

Sobre esto, el letrado destacó «cuando leo el expediente, me doy cuenta que él no ha declarado en la primera oportunidad y observo que hay cosas que no han sido aclaradas, por esto lo entrevisto a Paz y con su consentimiento solicité a la Dra. Gabriela Seró que es la Fiscal que instruye la causa, una ampliación de su declaración para que él pueda manifestar su relato, y así pedir las pruebas que sean conducentes al esclarecimiento del hecho».

En su entrevista con su defendido, «Paz manifiesta que en ese momento, transcurría la pandemia y por eso no se podían realizar las construcciones», y además agrega que había más personas en la Empresa Paz Construcciones que tenían cada uno una responsabilidad, por lo que «queremos llevarlos a declarar a todos».

En su momento, Paz fue indagado «pero se abstuvo de declarar porque esperaba su abogado defensor, ahora vamos a solicitar la ampliación de la declaración y la excarcelación con prisión domiciliaria».