Condenaron a ex policía por captar mujeres para prostituirlas

Un ex policía de Paraná fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión domiciliaria por Trata. Manejaba varias páginas de Facebook mediante las cuales captaba a mujeres bajo la falsa oferta de trabajo, con el real objetivo de explotarlas sexualmente. Según una víctima, las vendían a Mar del Plata. Tras un juicio abreviado, recibió tres años y cuatro meses de prisión domiciliaria por el delito de Trata.

Se trata de José Ismael Augusto Godoy, de 37 años, quien trabajaba en la comisaría 15° y en la sección Cuerpo y Guardia, de Paraná. En 2019 fue exonerado por una causa por defraudación en la Justicia provincial, por la que recibió una probation. Pero todavía tenía pendiente la causa en la Justicia Federal.

El 26 de agosto de 2014, una mujer se presentó en la Policía Federal de Paraná e informó que en Facebook existían dos grupos que requerían mujeres para servicios sexuales. Se llamaban “Paraná Empleo” y “Empleos Paraná”, que manejaba la misma persona.

Tres meses antes, en la Policía provincial, un hombre denunció que su hija había viajado a Mar del Plata y que pedía que la ayudaran a volver, porque fue con la promesa de empleo como moza, pero le dijo que la llevaron a un hotel donde “hacen trabajar a las mujeres”. Luego, la chica, por entonces de 19 años, iba a confirmar lo que le sucedió. Por este caso, se envió el expediente a la Justicia Federal de Mar del Plata, mientras en Paraná se seguía el rastro de las mencionadas páginas de la red social.

Quien sumó su denuncia fue Silvina Calveira, de la Red de Alerta Entre Ríos. Dijo que las páginas Promotorapna: Consultoría/servicios empresariales y Empleo Paraná, que tenían la misma imagen de portada y perfil, publicaban: “Necesitás trabajo: necesitamos chicas de 18 años en adelante para trabajar, de acompañantes, preferentemente una vez por semana excelente ganancia y sobre todo reserva y privacidad”. En ambos casos, había que comunicarse con un tal Mati Rott Marchese.

La Policía Federal determinó las líneas a través de las cuales se conectaba el usuario de esas páginas, que estaban en los domicilios de la comisaría 15°, en el casino del Hotel Howard Johnson, y en dos viviendas del barro Maccarone. A partir de estos últimos domicilios pudieron llegar a Godoy. En total, se encontraron cuatro páginas de su autoría: “EmpleoParaná”, “ParanáEmpleo”, “ParanáEmpleo1” y “PromotorasParaná”.

Cuando se publicó en los medios locales la noticia sobre la existencia de estas páginas, Godoy se puso nervioso y habló con un cómplice no identificado, según quedó registrado en una pericia telefónica. En esa conversación le recomendaban que procediera a borrar los perfiles de Facebook, en razón de que estarían hablando de ello a partir de una denuncia realizada por una “gurisa”.

Según la desgrabación de la escucha telefónica, la charla fue así:

Godoy: Hola, che ¿qué paso? ¿Qué decían?.

NN: Hablan del Face no sé qué y después salió lo del coso Vip.

G: ¿Pero qué, salió mi Facebook?.

NN: La página tuya salió y están buscando de dónde salió la página, están buscando todo, por eso te dije borra todo y chau.

G: ¿Che y qué decían?.

NN: Y nada, que iban a buscar al no sé… que muchas cosas… un par de pelotudeces.

G: “¿Pero lo dieron mucho tiempo?”.

NN: Y lo dieron como quince minutos más o menos.

G: Uy la puta madre, si ya saque todo, ¿pero el Facebook Matías Marchese no?.

NN: No ese no. O capaz que sí, por las dudas armate otro.

G: Si, ya saqué todo.

NN: Saltó porque una gurisa denunció.

G: Che bueno, mañana hablamos bien, después ando”.

En 2019 Godoy fue citado a la declaración indagatoria, luego se recabaron más datos en la investigación y se acopló otro legajo al expediente, y lo volvieron a indagar en agosto de 2020. Lo procesaron por la captación de mujeres entre el 27 de agosto de 2014 y mayo de 2015. El año pasado, tras la apelación, el procesamiento fue confirmado y así el expediente llegó al Tribunal Oral Federal de Paraná.

Pero el debate no se realizó porque las partes dialogaron y llegaron a un acuerdo de juicio abreviado. El fiscal general subrogante Juan Podhainy presentó el mismo a la jueza del TOF Noemí Berros. En la audiencia, Godoy confesó haber administrado durante el mencionado período las páginas de Facebook “con el objeto de lograr a través de las publicaciones y anuncios que realizaba, la captación de mujeres a fin de que las mismas prestaran servicios sexuales, sin que pueda afirmarse que haya consumado la captación y/o el traslado o explotación de alguna mujer”.

Por esto último, se acordó que el delito por el cual debía cumplir una condena era el de Trata de personas, en su modalidad de acogimiento, con fines de explotación sexual, agravado por revestir la calidad de miembro de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa. Y que la pena a cumplir sea de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, más las costas del juicio.

Asimismo, las partes convinieron en que el cumplimiento de la sanción sea bajo el régimen de prisión domiciliaria, ya que “el imputado convive con su pareja, quien se encuentra atravesando un embarazo y requiere del acompañamiento, cuidado y asistencia constante de Godoy, como así también con posterioridad al parto, para la atención del niño nacido”.

Por otro lado, el condenado se comprometió a reparar el daño ocasionado a la víctima A.F.G.B., pagándole 50.000 pesos. Pero como esta joven ha sido víctima de un hecho similar, cuya causa tramita ante la justicia Federal de Mar del Plata, ya cuenta con la asistencia a víctimas de Trata. Entonces, será a ese fondo nacional donde se destinará ese dinero.

A.F.G.B. fue una víctima, aunque no se pudo determinar que quien la enviara a prostitur a Mar del Plata haya sido el expolicía Godoy. No obstante, su testimonio quedó plasmado en el expediente, en un relato terrorífico.

Contó que le llegó una propuesta por Facebook para trabajar en Mar del Plata como moza por 2.200 pesos la jornada. Cuando llegó, la buscaron en la Terminal, la subieron a un auto blanco, con varios hombres adentro, le pusieron como una funda negra en la cabeza y una hora después llegó a un hotel. No le decían nada, le dieron una habitación donde había tres niñas, de no más de 12 años. Las controlaban y no las dejaban hablar. A una de las nenas un hombre le pegó y le quemó la cara con un cigarrillo. Una señora les preguntó si estaban vendidas o si llegaron engañadas. Como la paranaense le dijo que la llevaron engañada, la mujer le dijo que iba a ayudarla a volver a su ciudad. Y cumplió.

Volvieron a ponerle a ella y a las otras mujeres las fundas en la cabeza, las sacaron al patio y las numeraron. A ella le tocó el 6. Las llevaron a una especie de casa abandonada. Luego, la señora apareció de nuevo, la subió a un remis, le dio un boleto y le dijo que se vaya hasta la terminal, pero escondida. Al llegar, se comunicó por mensaje con su padre, quien más tarde iba a hacer la denuncia en Paraná. Finalmente se subió al colectivo y al llegar la estaban esperando sus padres en la terminal de la capital entrerriana. Luego de dar su testimonio, se abrió el expediente en la Justicia Federal de Mar del Plata.