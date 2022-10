Cresto le agradeció a Francolini, anunció la creación de una nueva Secretaría y contó lo que le dijo al presidente para volver a Concordia

El intendente Enrique Cresto, al reasumir en Concordia, tras más de 2 años en la gestión nacional estando al frente del ENOHSA, recorrió obras en inmediaciones de Próspero Bovino y Ricardo Rojas, junto con Mireya López Bernis, secretaria de Desarrollo Urbano.

Así fue que, en las primeras horas de este lunes, reasumió funciones al frente de la Municipalidad de Concordia. Entre sus primeras actividades, recorrió temprano el Corralón Municipal (base de operaciones para la prestación de los servicios urbanos que ofrece la comuna) y supervisó las obras de pavimentación mencionadas. Luego recibió al presidente del Concejo Deliberante Alfredo Francolini, ya en su despacho del edificio municipal de calle Mitre.

Agradecimiento a Francolini

Sobre cómo encontró la ciudad en su regreso, reconoció que “todavía no me senté en el despacho para tener un rápido panorama de la situación de la ciudad”, pero señaló que “todo lo que se ha hecho bien lo vamos a potenciar y todo lo que ha hecho mal lo vamos a corregir, pero creo que se va a potenciar”.

Consultado por su relación con el viceintendente Alfredo Francolini, señaló que “Alfredo es un amigo, y no tengo más que agradecimiento con él porque en los peores momentos le puso el pecho a la situación y nos permitió a nosotros también cumplir el rol que cumplimos a nivel nacional”.

“Transición ordenada”

Respecto a la reacción de los concordienses ante su regreso, indicó que “cuando me fui lo hice con la autorización del Concejo Deliberante que es el representante del pueblo de Concordia”. Además, “Yo me fui, pero siguió el viceintendente y todo el mismo equipo”.

“La transición va a ser muy ordenada y estamos para sumar todo lo que podamos volcar para Concordia. Desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial y esas relaciones que hemos construido, en esos 2 años y medio, casi 3, volcarlas de lleno en la gestión local”, afirmó.

-¿Cómo fue el encuentro con los empleados (en el Corralón Municipal)?

-Siempre acá hay temas que solucionar, en el día a día, la cuestión salarial. Les dije que vamos a optimizar al máximo los recursos, que íbamos a volver a lo que en su momento planteamos que es congelar la planta de personal por 6 meses, que los ingresos sean sólo cuando haya vacante y por concurso, secundario completo. Poniendo al municipio en modo de que tiene que contratar la gente que necesita el municipio.

Hay mucha gente que necesita trabajo pero el municipio, que es donde se maneja el erario público, la recaudación y los contribuyentes, tiene que contratar al personal capacitado que le sirve para llevar una gestión adelante y eso va a ser el objetivo.

Por supuesto vamos a ir trabajando día a día, sabemos que hay una inflación que todavía el Gobierno Nacional no la ha podido controlar, si bien se hacen esfuerzos enormes desde el equipo de economía de nación para que esto de a poco baje la inflación.

Mínimamente los sueldos de los trabajadores tienen que acompañar o superar a la inflación para no perder poder adquisitivo y recuperar todo lo que se ha perdido en estos años.

-¿Habrá cambios en las Secretarías, en el gabinete o seguirá todo igual?

– Esto es una cuestión de sentido común. Creo que desde afuera, yo estuve casi 3 años afuera, en continua contacto, Alfredo gobernó con su impronta. Yo cuando me fui le dije: Alfredo vos tenés que maneajr el vehículo, tenés que adaptarlo, poné el asiento a tu posición, a la velocidad, en eso tenés la libertad total. Y lo hizo de esa manera.

Nosotros ahora vamos a hacer un análisis, área por área y lo que está bien lo vamos a potenciar y lo que está mal lo vamos a corregir pero ustedes saben que la impronta que hemos tenido nosotros, en los primeros 4 años, el gabinete fue cambiando todo el tiempo y no creo que haya funcionario que haya estado en el mismo lugar porque eso lo que hace un dirige un equipo, los ve a los jugadores y a algunas hay que reacomodarlo, otros seguramente cumplen una etapa y hay que incorporar a otros. Vamos a hacer lo mejor para que la gestión se vaya potenciando.Sus razones para volver a Concordia.}

-¿Qué le dijo el presidente Fernández?

-Estuvimos reunidos aquella vez que le llevé el informe. Por supuesto, que el presidente, hay varios intendentes que estamos en el gobierno nacional, le planteé lo que habíamos logrado: en poco más de 2 años y medios 2600 obras, 2 millones de argentinos incorporados a la red de agua, un millón 800 mil a la red de cloacas, más de 150 mil puestos de trabajo y un proyecto de Ley de transformar esta buena política pública en una política de Estado, 5 delegaciones regionales para que toda la Argentina pueda tener las obras de agua y saneamiento que se necesitan pero también le planteé la necesidad de volver a la ciudad.

Yo le decía, estoy de licencia, no renuncié a la intendencia y quiero volver para poder aprovechar todas esas relaciones y todos esos vínculos para volcarlos en Concordia.

Se hizo todo un esfuerzo para trabajar para toda la Argentina, se hizo lo puedo asegurar con un gran sacrificio. Le dije, además, que yo era el único intendente en el gobierno que no estaba con su familia. Ferraresi, Juanchi Zabaleta o Katopodis son de ciudades de ahí, vuelven a sus ciudades y están con su familia. Yo era prácticamente irme los lunes, venir los viernes y también tenía muchas ganas de reencontrarme con mi pueblo, con mi ciudad y también con mi famlia y volcar ese esfuerzo y todas esas relaciones que no es poca cosa.

En política, le digo a todos los intendentes: lo que uno puede hacer como intendente, y con los recursos municipales, es un 10% de lo que uno sueña, el otro 90% se construye con relaciones, golpeando puertas en provincia y Nación.

Esta obra (66 cuadras y las 75 que van a arrancar, y hablamos de un tercer plan de pavimentación; un mega plan de pavimentación para la ciudad en 2023) se consigue con los fondos que están allá . Eso es lo que hemos construido y puesto a disposición de todos los argentinos, lo queremos poner a disposición de Concordia.

Creará una nueva Secretaría

-¿Qué propone para Concordia?

-Le puedo asegurar que recorro lo Argentina, el potencial que tiene Concordia lo tienen poquitas ciudades. No debe haber más de 30 ciudades en Argentina con el potencial que tiene Concordia.

Lo que sí creo es que hay varias cosas que hay que revisar fuertemente, una es la distribución de la riqueza que tiene Concordia, y lo otro es tener una matriz.

Nosotros t enemos una idea de incorporar al organigrama una Secretaría exclusivamente para que sea industria, producción y comercio y empezar a trabajar fuertemente en eso. Hay que mostrar las bondades que tiene Concordia, que está en un lugar neurálgico en lo que es el corredor bioceánico, lo que es la Ruta Nacional 14 y la Ruta Nacional 18, tenemos una represa hidroeléctrica y todo eso lo vamos a ir volcando y de a poquito vamos a ir construyendo juntos. Como capital alterna es el potencial que tiene y hay que ir sentando las bases.

