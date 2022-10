El Concejal Montañana habló de «rebeldía» tras su expulsión de Uruguay Se Puede

Aldo Montañana fue expulsado del Partido Vecinal Uruguay Se Puede por las nuevas autoridades. Argumentaron que se encontraba “en rebeldía”, por deber dos meses de aportes e informes. Montañana respondió con un duro comunicado y apuntó contra “intereses personales” de Aníbal Steren y Pablo Presas.

Una sorpresiva decisión del Partido Vecinalista Uruguay Se Puede desató hace unos días un vendaval de críticas y acusaciones cruzadas en la política doméstica de nuestra ciudad. Al asumir como presidente Aníbal Steren, el Partido vecinalista informó la “expulsión” de ese espacio político del único hombre en gestión: el Concejal Aldo Montañana.

El presidente de Uruguay Se Puede Aníbal Steren dialogó con colegas de Lt11 y confirmó lo expresado en el comunicado que hicieron público: Expulsaron al Concejal Montañana por declararlo “en rebeldía” por el atraso del pago de su aporte al Partido: debía apenas dos meses. Y aunque ni las principales casas de usura del país aplican tan rápida la cláusula de intimación, las autoridades se avalan en la normativa: «Nuestra carta orgánica detalla que los aportes que hacen los políticos es del 8% para la subsistencia del partido, los aportes fueron fuera de tiempo. Cuando uno tiene una cuenta o deuda debe ir y pagar, no tener que ir a cobrar más de 4 veces. Siempre aporto menos y de forma inconstante”, dijo Steren.

Claro que lo que subyace a la expulsión del Concejal es mucho más que dos meses de deuda. El quiebre de la relación entre el Concejal y las autoridades recién asumidas del Partido vecinalista, se rompieron cuando Montañana votó en contra del polémico acuerdo que intentó La Soñada con los terrenos del Municipio. El Concejal cuestionó lo actuado por el Administrador Pablo Presas, que hoy acompaña a Steren en Uruguay Se Puede.

La Prensa Federal dialogó con Aldo Montañana, quien a su vez, envió un comunicado sentando su postura con definiciones fuertes: “Me acusan de ser un Concejal Rebelde… si esa rebeldía es estar del lado de los vecinos, y no de intereses individuales, sí, soy Rebelde, y lo digo con orgullo. Y si esta es la razón de la EXPULSIÓN, aclaro que no me siento triste sino complacido por mantenerme firme en el vecinalismo independiente que llevé adelante desde el comienzo de mi gestión”.

Montañana señala que su expulsión obedece a que “Incomodó mi postura de mantenerme firme en la línea de un vecinalismo independiente, sin convenios ni alianzas hasta el 2023, esta decisión era por el simple hecho de poder seguir tomando decisiones de forma “libre”, ayudando o gestionando soluciones a nuestros vecinos, sin recibir presiones externas por promesas electorales o devolución de favores surgidos de estos “arreglos”.

Además, cuestiona a quienes le acusan de no informar lo realizado en el Concejo: “Es curioso que ahora se preocupan por lo hecho en el bloque durante este período, no será que en este tiempo no generaron nada, no caminaron los barrios, ni presentaron un solo proyecto en el concejo (perdón 1 solo) y ahora quieren mostrar algo y no tiene qué?”.

También hubo algunos que intentaron confundir diciendo que Montañana debía renunciar a la banca porque la banca le corresponde al Partido. “Por ética y respeto a los votantes de la vecinal, voy a mantener mi banca hasta el fin del mandato, es lo correcto, esa gente confío y puso su voto de esperanza en nosotros como una tercer fuerza independiente de las demás. Quiero aclarar que nadie me regaló nada, yo también caminé y recorrí los barrios, trabajé para que este espacio político tuviera la mayor representación en la gestión”.

Finalmente se despachó contra Steren: “Dejé de ir a las reuniones porque el actual Presidente del partido, Aníbal Steren hacía lo que mejor le parecía sin tener en cuenta lo hablado en las mismas. Siempre buscando un beneficio personal en cada una de sus apariciones.

Y sobre la deuda de los aportes: “Nunca me negué a realizarlos, actualmente debo el mes anterior y el actual (2 dos), porque no fueron a cobrarlos, ahora creo que fue con doble intención. Pero es curioso que no incluyan en el comunicado que durante todo este tiempo no presentaron ninguna rendición de cuentas, cuando desde el año pasado se les viene solicitando”.