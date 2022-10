Entre Ríos logró campeonatos nacionales en los Evita de Mar del Plata

Finalizaron ayer los Juegos Deportivos Nacionales Evita y la delegación entrerriana de atletismo que participó obtuvo Entre Ríos logró el campeonato nacional en sub 14 varones, mientras que Sub 17 logro el segundo puesto tanto en varones y como mujeres. En tanto que la chicas en sub 14 obtuvieron un 5to puesto, una excelente actuación del equipo de nuestra provincia.

Los resultados fueron los siguientes

DIEGO SINCOSKY ( Sub 14) 3° en lanzamiento de jabalina.

Las postas que también tuvieron que correr series para clasificar a la final. Los 4 relevos de E Ríos lo hicieron.

ZACARIA JULIETA(Sub 17) 4° en 100 c/ vallas

TOURNOUR CATALINA (Sub 17) 6° en Hexathlon

STEGEMANN MATIAS (Sub 17) 2° en lanzamiento del martillo

MERIANO CAMILO (Sub 14) 8 ° en 100 c/ vallas

CARDINAUX MAIA (Sub 14) 8° en 80 c/ vallas. Mañana tiene final de salto en largo

BONASEGLA SOFIA (Sub 14) 8 ° 150 mts llanos

LARROSA LAUTARO (Sub 14) 14 ° en 150 mts llanos

COUSILLAS NICOLAS (Sub 14) 1° en Salto en alto y 1° en salto en largo.

SINCOSKY DIEGO (Sub 14) 2° en lanzamiento del martillo. Hoy va por la clasificacion en Jabalina.

Posta 5 x 80 Sub 14 Varones Campeones Nacionales la integro Nicolas Cousillas.

Posta 4 x 100 Sub 17 muj. 3° la integro Julieta Zacaría

Posta 5 x 80 Sub 14 muj. 5° puesto. La integraron Sofia Bonasegla y Maia Cardinaux. Que ayer quedo 7° en salto en largo.

Atletismo adaptado resultados:

-Ramiro caballero 2° Puesto en 80mts y en Salto en Largo, Medalla de Plata categoría sub16 PC.

-Samuel Guidobono 3 puesto en salto en largo medalla de bronce y 4to en 80 mts categoría sub 16 VISUAL .

Otros resultados:

-Nicolás Almada 5to en 80 mts y 6to en salto en largo sub14.

-Valentin Rodríguez 5to salto en largo sub18 intelectual

El Canotaje tuvo su día también logrando la medalla de Oro por Equipos

Maira Caffa, Iñaki Burruchaga, Vito Reniero integraron el equipo siendo su entrenadores Jorge Elola – Laura Solga.

Tres skates del club Parque Sur estuvieron en las finales nacionales, la escuela sur de Skateboarding participó en Mar del Plata de las finales nacionales de los Juegos Evita, como parte de la delegación entrerriana. Valentina Perdomo obtuvo un décimo puesto, Lucio Díaz finalizó 22° en la General y fue séptimo en el repechaje, Juan Suárez terminó 26°, sexto en el repechaje. Felicitamos a los tres, así como también a sus entrenadores Juan Truffa y Gastón Quinteros.