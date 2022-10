Estudiante viajó para rendir examen y durmió en una carpa frente a la facultad

Un joven oriundo de la ciudad de Córdoba viajó junto a sus tíos hasta Gualeguaychú, para rendir un examen. Al no contar con un lugar para alojarse, decidió acampar frente a la universidad para rendir a tiempo.

Un joven oriundo de la ciudad de Córdoba viajó junto a sus tíos hasta Gualeguaychú, para rendir un examen presencial de la Tecnicatura en Control Bromatológico en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), que está cursando a distancia. Al no contar con un lugar para alojarse, decidieron acampar frente a la universidad para que pudiera rendir a tiempo.

La Facultad de la que forma parte compartió la historia del estudiante de primer año destacando su esfuerzo: “Muchas veces no se valora ni se ve cómo muchísimos estudiantes encuentran las formas, luego de días de estudio y varios km, para lograr estar presentes en una evaluación, o se cree que hay jóvenes y no tan jóvenes que no se esfuerzan ni luchan por sus sueños, esta jornada nos da la certeza que se puede ir por ellos”.

Fue uno de los 455 estudiantes de diferentes puntos del país, que cursan la carrera a distancia de Tecnicatura en Control Bromatológico.

“En esta instancia presencial anual, los estudiantes tienen la posibilidad no sólo de conocer los espacios fuera de las aulas virtuales, la ciudad y a sus docentes en persona; sino de compartir y generar vivencias en una jornada donde la evaluación acredita su primer año en la carrera, pero también viene acompañada del esfuerzo diario para llegar hasta aquí y rendir su examen”, explicaron desde la Facultad.

“Es un gran orgullo recibirlos y ser parte de esta formación profesional y académica, que más allá de un título universitario, les brinda el enriquecimiento del intercambio, de sentir que la educación nos da conocimientos, abre puertas y es una herramienta que nadie te quita, que para seguir adelante no hay distancias y si existen obstáculos, se encuentra la manera de seguir; sin aflojar”, señalaron.

“Y tempranito, en este andar y transitar esta instancia, que con muchísimas expectativas autoridades, docentes y personal de esta Unidad Académica han ido preparando, encontraron a un estudiante oriundo de Córdoba, que acompañado por sus tíos, acampó al lado de la Facu para poder estar presente y cumplir con esta instancia académica”, señala el texto difundido por la Facultad.