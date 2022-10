Florencia Respaud: «Tenemos claro nuestra forma de jugar y vamos por eso».

Se viene otra competencia en la Liga Nacional Femenina, será el 9no Torneo en forma consecutiva en la historia de Rocamora. El conjunto que dirige técnicamente Laura Lali González comenzará a desandar el sueño de seguir compitiendo en lo más alto del deporte nacional.

Tendrá su estreno frente a Ferro en el Pacacgnella el próximo sábado desde las 17:00 hs, será transmisión de Basquet Pass. Habló Florencia Respaud, una de las juveniles con historia en el Tomas Rocamora.

Se viene otra competencia en la Liga Femenina, será el noveno torneo y la sexta temporada en la historia de Rocamora. Es momento de un nuevo capítulo, que llega con mucha expectativa, Florencia Respaud, la pívot de Rocamora y sangre Roja desde la cuna, comenzó las prácticas de básquet a los cinco años con «Lali» González como entrenadora y desde esa edad transitó por todas la categorías del club hasta llegar actualmente a la Liga Nacional Femenina de Rocamora. «La verdad que es un orgullo poder jugar otra temporada más en el club que nací, es muy significativo para nosotras porque sabemos el esfuerzo y el trabajo que hace el club por ser parte de esto y nosotras lo defenderemos con mucho corazón es un proceso que lleva tiempo.» manifestó Flor.

En relación al plantel que tiene para esta temporada, vale destacar que sufrió la baja Sabrina Scevola una de las referentes en el plantel. Sin embargo, tendrá varias juveniles de la ciudad , casi el 100% del plantel es de la ciudad, que son promesas del básquet entrerriano, algo para destacar del gran trabajo que se viene haciendo en el básquet femenino.

Florencia Respaud tránsito todas las categoría del básquet Rojo, jugo Federal, Liga Desarrollo y actualmente en la Liga femenina una gran experiencia acumulada que trata de plasmar en cancha, habla de cómo afronta esta temporada en la Liga Femenina «La pretemporada fue muy buena y variada, hicimos entrenamientos tanto en cancha como en arena. Apuntando siempre a mejorar día a día, por suerte ya veníamos con el ritmo de jugar un gran federal y eso nos potenció muchísimo, en cuanto a lo deportivo nos venimos preparando muy bien como equipo, entrenando fuerte y cada una dándolo todo para llegar lo mejor posible.Tenemos claro nuestra forma de jugar y vamos por eso, llenas de expectativas y a dar lo mejor siempre».

No todo es basquet, Florencia está cursando segundo año de medicina en la Universidad de Entre Ríos en nuestra ciudad, algo que años atrás era imposible, las juveniles debían emigrar a Capital para seguir una carrera, hoy en día es posible hacerlo en nuestra ciudad y seguir compitiendo a nivel nacional en su deporte. «En cuanto al estudio, estoy en 2do año de la carrera medicina en la UNER. Esta posibilidad de jugar y estudiar lo que me gusta me hace muy feliz, muchas veces me toca faltar a los entrenamientos y darle prioridad al estudio pero estoy muy agradecida porque el club siempre me apoyó» dijo Florencia Respaud.

El debut

Será este sábado 29 en el Julio César Paccagnella, a partir de las 17:00 hs ante Ferrocarril Oeste. veinticuatro horas más lo hará con el mismo rival, nuevamente en su estadio.