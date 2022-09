Frigerio visitó La Histórica: «si la política no puede solucionar problemas, no sirve para nada»

Durante la jornada de hoy martes, el Diputado Nacional de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, visitó Concepción del Uruguay y habló sobre numerosas cuestiones relacionadas a la educación, trabajo, salud y cambios en el Estado. Además, estuvo presente en algunos locales uruguayenses.

Frigerio visitó Concepción del Uruguay durante este martes, y en este marco, el Diputado Nacional de Juntos por Entre Ríos dialogó con La Prensa Federal para brindar detalles sobre diferentes problemáticas que atraviesan a la sociedad entrerriana.

En primer lugar, Frigerio indicó que, aunque esté trabajando en el Congreso Nacional, «no pasa una semana sin que yo esté recorriendo algún Departamento. Hoy estuve en Concepción del Uruguay, y visitaré Colón y Tala. A los emprendedores y la ciudadanía en general de la provincia, no hay que visitarla solamente para pedirles el voto, sino que hay que acompañar en todo momento».

Además, consideró que el ciudadano tiene algo que a la política le falta, y eso es sentido común.

Seguidamente, el funcionario de Juntos por el Cambio señaló que «hay dos problemas que sobresalen cuando uno habla con los vecinos de Entre Ríos: el trabajo y la educación, que están muy correlacionados y vinculados».

Según Frigerio, la principal preocupación de los entrerrianos es el trabajo, y las condiciones educativas que se viven en las escuelas entrerrianas. «Tenemos los peores resultados del país, siendo la provincia de Urquiza quien fue el impulsor de la educación pública junto a Sarmiento», puntualizó.

Asimismo, hizo hincapié en que «la salud, el narcotráfico, la falta de inversión en rutas, caminos y cloacas, entre otras cosas, son las problemáticas que los vecinos me cuentan cada vez que toco una puerta. Está todo deteriorado y trabajamos sobre eso, para brindar soluciones concretas lo antes posible. Si la política no puede solucionar problemas para la población, no sirve para nada».

Es por esto último que «hay que asumir nuestra responsabilidad en estos problemas. La educación tiene que ser una prioridad real de los funcionarios, no puede haber algo más importante para un funcionario que buscar a ese 50% de jóvenes que no terminan la secundaria y brindarles las herramientas correspondientes para continuar con sus estudios y enfrentar los trabajos del siglo XXI».

Frigerio consideró que se debe mejorar el rendimiento educativo para salir del «fondo educativo argentino», con un Estado que trabaje para la educación y el trabajo privado. En este sentido, realizó una contraposición en la que destacó que «hoy en día el Estado toca las puertas de los entrerrianos y emprendedores para ver cómo puede sacarles algo más mediante impuestos. Hay un Estado depredador».

Siguiendo con esta línea, el Diputado agregó: «hay que bajar los impuestos en una gran medida en Entre Ríos. Nos ha ido muy mal por este camino. Tenemos los servicios energéticos más caros del país. Si seguimos así, la prosperidad y el progreso de nuestra gente no se va a dar».

Y aclaró que estas acciones no necesitan intervención del Congreso o el Gobierno nacional, ya que «esto está vinculado a nuestra provincia. Otras avanzan mucho más que nosotros que seguimos durmiendo la siesta. Tenemos que resolver estos problemas desde adentro, para continuar con la competitividad».

«Tenemos que tener un Estado que trabaje en sector privado, para que los jóvenes no se vayan de nuestra provincia y posiblemente Argentina», añadió.

«Estoy trabajando en un proyecto para aprovechar el potencial entrerriano. Hace rato que estoy con esta idea, pero es difícil autoproclamarme como candidato a gobernador. Hoy en día estoy en Buenos Aires representando a Entre Ríos, después se verá si estaré en la candidatura», finalizó Frigerio.