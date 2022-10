Gimnasia: Orcellet habló tras quedar fuera del Reducido del Federal A

Finalizó otra temporada para Gimnasia sin poder lograr clasificar entre los ocho equipos de su zona y buscar el tan ansiado ascenso. Su técnico, Hernán Orcellet, comentó su análisis de la temporada y las sensaciones que se vivieron en el campeonato.

“Ganamos bien un partido durísimo la diferencia del resultado creo que fue más abultada de lo que se vio en el campo, vamos a ser honesto. Lo terminamos justificando si sobrarnos demasiado”.

¿Cómo viste al plantel en esta parte del campeonato?

Todos entrenan para tener su chance, todos tiene sus posibilidades, hoy les pasó a unos chicos jóvenes con proyección como Borda, como Márquez, como Maidana, nosotros trabajamos para un plantel no para uno, dos o tres, hacemos las cosas pensando que cada uno nos puede dar una solución. Después cada uno puede evaluar las calidades de cada uno o de aquel que puede aportar determinada cosa positiva o negativa, nosotros trabajamos y confiamos siempre.

¿Cuál es el balance después de estas 32 fechas?

Es muy, es muy bueno, terminamos con 44 puntos genuinos, nosotros no tenemos ningún regalo. Que no los queremos además, ojo, queremos ante cada partido la justicia y los 44 puntos fueron justos. Pudimos haber tenido más pero ya no dependía de nosotros. Es altamente positivo, no nos olvidemos y lo digo el haber sufrido estando afuera sin ser parte directa de este proceso, donde como hincha, como socio mirábamos siempre para abajo. Con los miedos, con los cuestionamientos, con un montón de cosas que dolían y esta temporada hace rato… fíjense que la atención se desvió en otros factores y no en lo positivo que fue. Se olvidaron de pelear abajo y en buena hora, porque los dirigentes, el cuerpo técnico nuestro y los jugadores, han hecho una temporada muy buena. Que algunos les cuesta reconocerlas, es entendible, esto es fútbol y no todos pensamos de la misma forma. Estamos muy tranquilos y muy conformes, aunque como hinchas nos hubiese gustado un poco más.

¿Cuál es el sabor de quedar a dos puntos de la clasificación?

No es llorar, por eso hablaba de los 44 puntos genuinos, si hubiésemos tenido justicia en cada uno de los encuentros seguramente, hablamos de hipótesis tres o cuatro puntos más que nos hubieran dado la clasificación. Pero no fue así, entonces tengo que pensar como vos que algo nos faltó en la parte final para poder clasificar que era los que queríamos. Si al principio de temporada decíamos, no miremos para abajo tratemos de olvidar ese fantasma que tanto cuesta, que tanto pesa y este plantel lo consiguió. Este plantel lo consiguió de mirar para arriba ha sido altamente positivo.

¿Vas a continuar en el cargo?

En estos momentos estoy más en la necesidad de enfríar mi cabeza, de estar tranquilo, de analizar, muchas cosas que venimos observando que se pueden mejorar, desde el lado nuestro, del lado dirigencial, estructural para la institución todos estos años de golpes de Gimnasia no han sido de casualidad son causalidades. Tenemos que tratar que las causalidades sean más positivas que negativas, para eso se trabaja. No se puede quedar la institución ni nosotros de haber hecho una campaña hasta las últimas fechas para clasificar, pero si tenemos que pensar que muchas cosas que adolecimos, de lo futbolísticos y de lo estructural las tenemos que empezar a mejorar.

¿Cuáles son las intenciones para el futuro cercano?

Tenemos un contrato de trabajo que vence el 31 de diciembre eran dos temporadas va a ser un tiempo para analizar los dirigentes y nosotros. Que queremos donde queremos estar cuáles son las condiciones pero siempre quiero trabajar de esto. Porque esto lo que me apasiona y el cable a tierra, me saca tiempo a mi familia que lo sufre pero yo lo disfruto por ahí uno termina siendo egoísta. Pero por ahí, poner la cabeza en el banco que me peguen palos más allá de las alegrías que me da el futbol, porque son más la negativas que las positivas quiero trabajar en el futbol, el tiempo va a decir dónde.