La joven apuñalada asegura haber intentado separar a otras chicas

La joven debió someterse a una cirugía donde le extirparon la vesícula y contó su versión de los hechos. Mientras tanto la atacante sigue prófuga.

Esta mañana Verónica Mansilla dialogó con la radio pública donde brindó detalles de la pelea que se llevó a cabo a la salida de un local bailable el sábado en nuestra ciudad.

Allí la joven comenzó relatando que «vi a otras mujeres peleándose y me metí para intentar ayudar a separarlas, en eso me pegaron una piña y reaccioné con golpes también y mi atacante sacó una navaja y me apuñaló en la zona del abdomen».

Respecto a la agresora Mansilla aseguró «yo la vi, se quien es». Según relató se trataría de una menor de 16 años que «siempre sale armada» y agregó que «mis familiares y amigos la conocen, es del barrio». Si bien la policía allanó su domicilio aun no han podido dar con su paradero por lo que se encuentra prófuga.

Finalmente sobre el estado de salud de la joven agredida debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia el sábado por la mañana donde «me sacaron la vesícula, me punzaron el hígado y tengo un hematoma en el colon derecho» y en las próximas horas podría ser dada de alta si sigue evolucionando favorablemente.