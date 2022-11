NELSON BONNIN SE SUMA AL RALLY DE ENTRE RIOS 2022

El Piloto de Pronunciamiento, que es uno de los grandes animadores de la clase mayor del Rally Entrerriano decidido ser parte del Rally de Entre Ríos a bordo de un Ford Ka de la RC3.

“La verdad que la idea siempre estuvo pero no se daban las condiciones, nosotros tenemos un presupuesto para correr el Rally Entrerriano y no podía hacer las dos cosas.

Para esta carrera el Municipio nos propuso apoyarnos con una parte importante de lo que precisábamos para correr, así que me entusiasme y salí a buscar lo que faltaba y por suerte un montón de gente se sumó al proyecto y muy rápido.

En un día, pude confirmarle a Pablo Pelaez que me traiga el auto; me va a acompañar Javier Benitez como siempre y bueno, saldremos a disfrutar la carrera, es un gusto que me quería dar y por suerte los podremos hacer; es verdad que son caminos muy conocidos para nosotros.

Pero tendremos que ir conociendo el auto y sabemos que en la clase hay muy buen nivel” Comento “Martineta” como es conocido en el ambiente el Piloto del departamento Uruguay.

“Tengo que agradecer a todos los que se sumaron a este proyecto, empezando por la Municipalidad de Pronunciamiento, que fue la que me impulso a ser parte de la carrera, a mi primo de Aserradero San Francisco, a Yari Gurnel de Aserradero Papi, a Mutual DEPRO y a mi Navegante Javier Benitez que también aporto para podamos estar; ahora queda esperar que llegue el auto y salir a disfrutar de la carrera…”