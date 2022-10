Por investigación en Paraná:  Realizaron allanamientos por narcomenudeo en el Barrio 30 de Octubre

Se llevaron a cabo dos allanamientos en el Barrio 30 de Octubre de la ciudad, y el Comisario Inspector Martín Gaillard, Jefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, brindó algunos detalles de la causa.

« Se hicieron allanamientos en colaboración con una investigación que hizo la División de Robo y Hurto de Paraná que derivaron con dos allanamientos en la ciudad de Concepción del Uruguay donde se secuestraron elementos de interés», destacó.

Además se identificaron a dos personas, «un hombre quedó detenido y fue trasladado a Paraná, una mujer fue identificada y quedó sujeta a la causa», aseguró. Los allanamientos sucedieron en el marco de la Ley Nacional N°23737, en el Barrio 30 de Octubre, en calle Ana Urquiza de Victorica a una cuadra del Bv. 12 de Octubre.

La investigación por narcomenudeo, se inició en la capital de la provincia «por eso respecto a la investigación no tenemos muchos detalles ya que no la realizamos nosotros, todavía no podemos ahondar mucho en los detalles de los procedimientos porque continúa la investigación», dijo Gaillard. Finalmente el Jefe de la Departamental Uruguay aseguró «se esperan más allanamientos».