Se disputó la fecha 18 del Torneo Uruguayense de Bochas

Organizado por la Asociación Uruguayense de Bochas, el Torneo denominado “Eduardo Barrios” disputó su fecha número 18.

Resultados:

RIVADAVIA 5 (3) VS JUVENTUD 1 (7)

ALMAGRO 5 (9) VS SAN MARTÍN 1 (1)

LARROQUE 2 (1) VS SARMIENTO 4 (9)

UNIÓN Y RECREO 6 (10) vs BAJADA GDE 0 (0)

*Entre paréntesis se encuentran los resultados de la primera rueda de los partidos jugados entre sí.

Posiciones parciales:

SARMIENTO – 112

RIVADAVIA – 100

JUVENTUD – 93

UNIÓN Y RECREO – 88

ALMAGRO – 78

LARROQUE – 72

LOS GORILAS – 60

SAN MARTÍN – 58

BAJADA GRANDE – 40

Finalizada la segunda rueda, el campeonato parará por una semana para que se puedan disputar las definiciones en las categorías que están empatadas hasta el momento, y finalmente se jugarán las finales. Copa de Oro; Primero vs. Cuarto – Segundo vs. Tercero. Y, Copa de Plata; Sexto vs. Noveno – Séptimo vs. Octavo. Queda libre el que está en la quinta ubicación.

Fuente: CdelU Sports