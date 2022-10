Se inicia la inscripción a los jardines de infantes

El Consejo General de Educación abre la inscripción general a los jardines de infantes de Entre Ríos para el ciclo lectivo 2023. Se podrá realizar durante todo el mes de octubre de manera digital.

Desde el sábado 1 y hasta el lunes 31 de octubre estará abierta la inscripción para niños y niñas que ingresen al sistema educativo de Entre Ríos en los jardines de infantes de todas las escuelas y Unidades Educativas de Nivel Inicial (UENI), Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y jardines maternales dependientes del CGE.



Se podrá realizar a través de un formulario electrónico en el Sistema de Administración y Gestión Educativa (SAGE) del organismo educativo, además de otros medios que defina cada institución en el caso de las familias que no puedan acceder a la instancia virtual.



La directora de Educación Inicial del CGE, Patricia López, explicó que “la inscripción general se extiende hasta el 31 de octubre, tal como lo indica la normativa” y añadió que “está dirigida a los niños y las niñas que se inscriben por primera vez en el nivel inicial, es decir, llegan a las instituciones por primera vez, no tienen hermanos o ningún tipo de prioridad dentro de las poblaciones que efectuaron las inscripciones en septiembre”.



“De no poder hacerlo a través del sitio web, las familias y tutores podrán realizar la inscripción en las instituciones educativas, para lo cual deben acercarse al establecimiento elegido, donde orientarán a la familia”, indicó López.



“Se dará prioridad a las salas de 4 y 5 años, que son las obligatorias, para luego avanzar en las salas de 3 años y el ciclo maternal”, explicó la funcionaria provincial.



Procedimiento



Tutores de niños y niñas deberán ingresar al sitio web del SAGE (http://www.entrerios.gov.ar/webpregase/pregase/) y una vez en el formulario de inscripción seleccionar el departamento de la provincia, hasta tres instituciones educativas, sala y turno. Luego los datos personales del tutor y un correo electrónico donde llegará el código de validación para finalizar la preinscripción electrónica.



Aclaraciones



Para las salas de niñas y niños de 45 días, el tutor deberá inscribirse con su DNI. Una vez que nazca, informará el DNI del bebé a la institución educativa.



En todos los casos, el trámite de presentación de la documentación física requerida será informado por la institución educativa.



Cupos



Los cupos se cubrirán de acuerdo al siguiente orden:

– Se completarán las salas de 5 años, luego las de 4 y por último las de 3.

– La inscripción para sala de 3 años será condicional hasta cubrir la demanda de salas de 4 y 5 años, que son las obligatorias de acuerdo a las legislaciones nacional y provincial.

– Cuando la matrícula exceda los cupos existentes, la institución educativa deberá informar y notificar a las y los tutores sobre la realización de un sorteo público.

– Se efectuarán sorteos públicos en todos los casos en que las y los aspirantes excedan los cupos disponibles de la institución educativa en cualquiera de sus salas.

– En caso de sorteo público, tutores de niñas y niños involucrados deberán ser notificados por la institución educativa.