Según Cañete, “Por tercer año consecutivo, IOSPER cerrará el ejercicio económico con superávit”

El presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, brindó declaraciones sobre las circunstancias que atraviesa el organismo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Cañete aseguró que “si no pasa nada raro de acá a diciembre, IOSPER va a cerrar el ejercicio económico con superávit por tercer año consecutivo, lo que marca un poco la tendencia que ha venido ocurriendo en este tiempo con la gestión y el trabajo en equipo que se viene realizando con los directores y los gerentes, jerarquizando el nivel de auditoría lo que ha permitido tener una obra social previsible y ordenada” .

“Hemos avanzado con todos los prestadores en el pronto pago, estamos pagando en menos de 30 días de la presentación de la factura que es importantísimo para el sistema de salud pero también para atacar la situación inflacionaria, especialmente para los sanatorios. No le debemos absolutamente nada a nadie”, remarcó el dirigente y ejemplificó que “finalizando septiembre la facturación de julio de los sanatorios se había abonado prácticamente el 100% para el día 15 o 16”.

No obstante esto, admitió que “hay cosas para resolver, una de ellas es el conflicto que hay en toda la provincia con los odontólogos” y adelantó que “se está trabajando en eso y vamos a ver si la semana que viene realizamos una reunión con algunos círculos odontológicos para tratar de resolver la situación de fondo que ya lleva un año y medio” .

Ante ello, comentó “hay un dictamen del fiscal de Estado respecto de las disposiciones que estableció el Colegio de Odontólogos que le daremos a conocer a los círculos odontológicos para demostrarles que lo que decimos es correcto, que el Colegio tiene facultad limitada y veremos si estas herramientas permiten retomar el servicio con odontólogos”.

En relación con la situación de los medicamentos, dijo que “no ha habido inconvenientes, hay algunos pocos medicamentos que los laboratorios tienen imposibilidad de importarlos pero enseguida tratamos de cubrirlo con un medicamento similar, de la misma droga con distinta marca. Son situaciones particulares que se resuelven en el momento”.

Con respecto a los psicólogos, sostuvo que “ya se los convocó, es nuestro interés poder firmar un convenio pero hay resistencia porque los valores que ellos establecen están muy por encima de los que ofrece la obra social y me parece que psicólogos y psiquiatras no quieren trabajar con IOSPER porque nunca han firmado convenio con la obra social. Aunque siempre está abierta la posibilidad de arrimar posiciones”.

En otro orden de temas, comentó que “el otro día decían que yo autorizaba cirugías estéticas por un convenio que hicimos con el Sanatorio Güemes tratando de establecer los valores de las cirugías para las personas con cambio de género” y explicó que “está la ley 26.743 que dispone que se deben brindar atención y cobertura del 100% y lo que estaba ocurriendo era que IOSPER estaba cubriendo el servicio a través de distintos presupuestos que se presentaban, lo cual era inmanejable y se terminaba pagando cifras bastante onerosas. Por eso ahora se llegó a un acuerdo con el Güemes, donde tratamos de bajar los costos, porque un módulo de adecuación facial –rostro, pómulos y demás- salía como 6 millones y pico de pesos y hoy estamos viendo si lo podemos cerrar en tres millones y medio o cuatro millones de pesos”.

Al respecto, confirmó que “desde la sanción de la ley ya hubo varios afiliados que pidieron esta cobertura, y ahora tenemos tres pedidos más”.

Asimismo, Cañete apuntó que “hemos tenido muchas solicitudes de afiliación de personas que no son empleados públicos pero quieren adherirse como afiliados voluntarios, y también tenemos muchísimos amparos de personas que se han dado de baja como monotributistas y se quieren afiliar como adherentes de sus parejas”. “Ante eso se está solicitando un informe socioeconómico, para ver de qué vive esa persona. Yo como empleado público que hace 44 años que vengo aportando a la obra social, me molesta que nos quieran caminar metiéndonos personas que no corresponden”, reconoció.

Detalló que “de estos casos hay muchos amparos, serán entre 40 y 50 personas por mes; y también hay amparos donde el titular es afilado de la obra social y pretende afiliar a hermanos con discapacidad, que no tiene nada que ver con el sector público”.

Sobre la situación de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, Cañete recordó que “habían sacado una Acordada donde decían que no se les retuviera a ellos el aporte a la obra social pero sí obligaban a que la patronal depositara a la obra social; y con ese monto que no se les retenía, aducían que pagaban una pre-paga. Eso por decisión de la entonces presidenta del Tribunal, Claudia Mizawak, pudimos resolverlo y hoy están aportando todos a la obra social”. “Esto es hoy, no sé mañana porque hay algunos magistrados que parece que viven en la estratosfera que dicen que aportan mucho y pareciera que buscan una prestación diferencial o están habilitando el discurso para preparar el terreno”, aclaró.

Por último, dijo que “algunos de los vocales del STJ se atienden por el IOSPER, pero otros no porque se atienden con otro subsistema de salud, es el derecho que tienen”, concluyó.