Según Enrique Cresto, “no hay ninguna chance para Cambiemos en Entre Ríos”. ¿Será candidato a gobernador?

El intendente de Concordia, Enrique Cresto, fue entrevistado en el programa de radio A Quien Corresponda (Radio De la Plaza 94.7 de Paraná), donde se refirió a su renuncia como titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para retomar su cargo como presidente municipal en la Capital del Citrus.

“Así lo tenía planificado. Desde el momento que me convocaron, hablé con el Concejo Deliberante y pedí una licencia por tiempo indeterminado y siempre tuvo en nuestra planificación fue ser parte del proyecto nacional al que había sido convocado; y, por supuesto, si no hubiera pensado en volver, hubiera renunciado. O hubiera asumido como diputado nacional. Siempre la definición fue esa: cumplir con el mandato popular y aprovechar también todo lo que uno ha sembrado a nivel nacional y todas las relaciones que hemos construido y aprovecharlas para todos los entrerrianos; y, por supuesto, en Concordia tratar de volcar todo esto”. En ese tramo, Cresto indicó “que son muchas obras; muchas gestiones y muchas cosas por hacer”.

Fue consultado si esa decisión no estuvo de algún modo subordinada a una encuesta que había ordenado realizar el gobernador Gustavo Bordet, donde los números le dan bastante mal al peronismo en Concordia. “No. Después de las elecciones legislativas, estaba la decisión de volver. Pero, en ese momento teníamos muchísimos pedidos de intendentes de la provincia y coincidimos con el gobernador de aprovechar bien las herramientas que teníamos en la Nación. Y no se reduce solamente al Enohsa sino también a lo que a través de ese organismo te permite gestionar y traccionar a favor de la provincia”.

Al respecto, resaltó que esa decisión se puede ver en las más de 500 obras de la Nación que están en ejecución en Entre Ríos, “donde está el plan de obras públicas más grande en la historia de la Provincia”.

“Hablábamos con el gobernador que, si se hiciera un mapa de la provincia señalando las obras públicas nacionales y las que poseen financiamiento internacional, más las que desarrolla la Provincia con fondos propios, y se le suman las que hacen los Municipios (también) con fondos propios, nunca en la historia de Entre Ríos se dio tanta cantidad de obras de infraestructura y de intervención de otras áreas como el desarrollo productivo, acompañando a los productores, en desarrollo social”, enumeró Cresto. En ese contexto, adjudicó esa situación “a la relación que ha construido nuestro gobernador y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena”.

Respecto de la realidad de su ciudad, reconoció que “hoy en Concordia, por supuesto, que la gestión local no es lo mismo que esté gobernando el equipo que el pueblo votó en su momento. Lo hablaba muchas veces con Alfredo Francolini (quien lo reemplazó en la intendencia cuando hizo uso de la licencia) con quien tengo una excelente relación y quien se bancó dos años y medio, tres años, la pandemia… y en este tramo final, en este año y cuatro meses es importante también poder gestionar y aprovechar estas relaciones. Como estuvimos la semana pasada con el (secretario de Producción de la Nación, José Ignacio) “Vasco” de Mendiguren, que tuvo que ver con al apoyo y ampliación del Parque Industrial. Con Guillermo Michel (titular de la Dirección General de Aduanas -DGA) para todo lo que tiene que ver con un depósito fiscal para el Aeropuerto de Concordia, para los exportadores. Y son gestiones que se hacen, lamentablemente, en un país centralista, se debe construir con relaciones. No está plasmada en una ley esa manda constitucional del ´94 de modificar la Ley de Coparticipación que les garantice los derechos a las provincias. Entonces, quien tiene más relaciones las tiene que aprovechar”, se sinceró.

También le preguntaron si no haber asumido como diputado nacional electo pudo haber lesionado la relación con el electorado. Al respecto, Cresto admitió que “me puede lesionar en lo personal. Pero, lo que uno busca en política son las mejores herramientas para transformar la realidad. Cuando me convocan al Enohsa, que no existía, que nadie lo quería, que tenía 11 obras en todo el país y hoy tiene 1.700 obras en toda la Argentina y 170 mil puestos de trabajo, dos millones de argentinos con agua y con cloaca. Y a través de ese organismo nosotros encontramos una gran posibilidad para la Provincia de Entre Ríos. Y, por supuesto, cuando fui electo diputado nacional tuve que adoptar una definición: si me volvía a Concordia o si aprovechaba esta herramienta en beneficio de los entrerrianos y de los intendentes que me lo solicitaban o asumía como diputado nacional. Y analicé que lo mejor para mi provincia era seguir en el Enohsa. Después, de llegado a cierto punto, hablé con el gobernador sobre la posibilidad de volver a Concordia; porque ya más obras de las que habíamos conseguido era difícil de lograr y también desde Concordia comenzar a gestionar para el desarrollo, la producción y el empleo, que es lo que hoy Concordia necesita. Y hay programas para dejar asentados los cimientos para mejorar nuestra matriz”.

En ese marco, hizo observar que “Concordia es una de las ciudades más ricas y pujantes de la Argentina y genera muchas oportunidades, pero donde también hay muchas asimetrías. Y eso implica arbitrar con la Nación los medios para el desarrollo sostenido de la ciudad”.

También fue consultado por qué apenas retomó el cargo de intendente redujo personal y ajustó gastos. “Primero hay que conocer cuál es mi impronta trabajando. Yo ya fui cuatro años intendente de Concordia. Y cada cual tiene su impronta para gestionar. Cuando fui intendente cuatro años recibí el Municipio con 2.050 empleados y lo entregué con 1.800. Y los ingresos fueron todos por concurso y con secundario completo; desde Obras Públicas hasta la recolección de residuos como en Tránsito. E hice un decreto por el cual dispuse que no podía haber más funcionarios que el 5 por ciento que la cantidad de empleados. Es decir, si hay dos mil empleados no se puede tener más de 100 funcionarios. Y así puedo enumerar cien medidas que caracterizaron a mi primera gestión, la cual fue reconocida con más del 55 por ciento del electorado e incluso fue reconocida a nivel nacional. Hemos recibido un premio a nivel nacional que nos lo entregó Cambiemos por la gestión que hice en Concordia. Entonces, esa impronta yo la volví a hacer; es decir, ahora durante estos tres años que no estuve no se hizo ningún concurso para ingresar a la administración pública. Pero no lo digo como una crítica, sino que fue la impronta del intendente que estuvo en mi lugar. Entonces, ahora yo vuelvo a hacer los concursos para el ingreso a la administración pública y vuelvo con un montón de medidas que son las que me caracterizaron a mí como intendente. Y yo creo que eso es lo que quiere la gente. Incluso esto a veces es criticado por mi propio partido. A veces me encuentro con alguien que me dice que su abuelo estuvo preso con mi abuelo, que su padre trabajó con el mío y que él milita para mí. Y me reprocha que para ingresar a la Municipalidad tiene que pasar por un concurso. Yo le respondo que el Municipio tiene que incorporar al personal que necesita la Municipalidad, no va a contratar a la gente que necesita ser contratada”, resaltó.

“Estamos volviendo a esa forma de trabajar; pero, con la diferencia que antes lo implementé sin planta; porque en la gestión de Cambiemos no tenía ni un peso porque me recortaban todo. No hay que olvidar que en esa gestión de Cambiemos recortaron el Fondo de la Soja, el Plan Remediar, cortaron todo y nos tuvimos que hacer cargo. Y tuvimos que administrarnos con austeridad si queríamos hacer una gestión diferente. A los intendentes de Cambiemos que los agarró sin experiencia y chocaron el Municipio, tuvieron que pedir ATN (Aportes del Tesoro Nacional) a (Rogelio) Frigerio para pagar los sueldos. Y las obras estaban frenadas en la provincia y todo eso es una realidad también. Hay que recordarlo a eso”, expresó.

El futuro electoral

El intendente de Concordia también fue consultado porque su nombre genera expectativas electorales para el cargo de gobernador. Al respecto, señaló: “Primero tengo que hacer en Concordia una gestión a la altura de las circunstancias y tratar de terminar el proyecto que tenía cuando asumí. Cuando asumí en 2015 lo hice con 100 propuestas, que están en la página de internet todavía, de las cuales 70 ya se cumplieron: Aeropuerto Internacional, Plan de Agua, Relleno Sanitario y así las puedo enumerar a todas. Y todavía quedan algunas como es la ampliación del Parque Industrial, la playa de transferencia de carga, terminar de mejorar uno de los accesos a la ciudad, y tratar en esta gestión de aportar a mi partido, al peronismo, los porotos que el peronismo necesita para que gane la Provincia de Entre Ríos”, destacó.

Desde el programa se le insistió con la requisitoria respecto si será o no precandidato a gobernador. Cresto relató una anécdota: “Cuando me fui a estudiar abogacía, seguía corriendo triatlón; competía en el campeonato argentino. Y la verdad que andaba en el medio de la tabla y no aprobaba las materias. Y mi padre me dijo: o te dedicás a una cosa o a la otra, porque si no vas a ser mediocre en las dos cosas. Dejé de entrenar en ese tiempo y me recibí en cinco años. Y lo mismo me pasó cuando me fui a la Nación, muchos me dijeron que hiciera como los otros: la mujer de (Jorge) Ferraresi era jefa de Gabinete en la Municipalidad de Avellaneda; la mujer de (Gabriel) Katopodis es la secretaria de Desarrollo Social de San Martín. Y me decían tener un pie en Concordia y otro para conducir el Enohsa. Y dije de ninguna manera porque iba a ser mediocre en los dos lugares. Y me dediqué de lleno como funcionario nacional y conformé un equipo en el cual, y lo puedo decir, hemos hecho las cosas bien. Hasta el día de hoy todavía no tengo un sucesor en el Enohsa, no hay un reemplazo y es un lugar que se lo están disputando los distintos sectores del Frente de Todos; porque es una herramienta importante: 1.700 obras en ejecución. Ahora estoy con mi cabeza en Concordia, porque veo que están las condiciones dadas en el Gobierno Nacional y con las herramientas que tenemos para plasmar una gestión que sea los cimientos de una construcción colectiva vinculada al desarrollo de la ciudad”.

Seguidamente, agregó: “Por supuesto que tengo diálogo con todos los que integran el Frente de Todos, con los intendentes de la provincia y ellos saben que mi mejor aporte para el peronismo provincial es hacer una muy buena gestión en este tiempo que me queda en Concordia. Lo otro lo va a definir quien defina la estrategia a nivel provincial, que es nuestro presidente del PJ y que es el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, cuáles son las condiciones y luego las vamos a disputar en el 2023 y así como me convocaron para que encabece la lista de diputado nacional, me convocan para que sea un referente de mi partido, estaré disputando con un proyecto provincial con otros compañeros con quienes tenemos muchas cosas en común como (Juan José) ´Juanjo´ Bahillo, como Laura Stratta, como (Adán) Bahl; que nos une un partido, una doctrina, un modelo que llevar adelante y somos entrerrianos y defendemos los intereses de Entre Ríos”.

Ante esa respuesta, se le insistió:

-¿Le interesa ser precandidato a gobernador por el peronismo en las próximas elecciones, sí o no?

-Es una pregunta… pero ¡cómo no me va a interesar!, los que estamos en política…

-Bueno… ustedes toman decisiones y pueden decir en esta instancia no, tal vez en la próxima.

-No, no. Si hubiera sido ese pensamiento no hubiera aceptado ser primer candidato a diputado nacional, sabiendo que la cosa venía difícil.

-Cree que el haber perdido esa elección intermedia de algún modo limita una eventual precandidatura para el año que viene.

-Es difícil analizar. Hoy tenemos un recorrido en la provincia, nos conocen en la provincia y saben que ponemos lo que se debe poner arriba de la mesa cuando las cosas son difíciles y no arrugamos. Entonces, yo creo que la gente no está en ese resultado de las elecciones legislativas. Si se le preguntan qué se disputó en el 2021, de cada diez personas, tal vez una responda que fueron elecciones legislativas y sepa quiénes eran los candidatos. Es la misma dirigencia la que especula. Al otro día de la elección ya me habían sacado de la carrera. Y, sin embargo, seguimos recorriendo y al otro día de las elecciones, a las 7 de la mañana estábamos al pie del cañón, consiguiendo obras y que quedaron para la Provincia. Y nos pusimos de vuelta y demostramos que en esto hay que poner vocación, pasión y son las cosas que uno tiene.

-Se entiende que las elecciones que vienen son de las más difíciles para el peronismo en Entre Ríos y tal vez el escenario político sea comparable a las de 1999 cuando regresó Sergio Montiel a la gobernación.

-No, no. En 2018, a esta altura, quizás un poco antes, mitad de año de 2018, había sectores del peronismo que querían buscar una alternativa porque Bordet estaba 12 puntos abajo. Y eso fue después de las elecciones legislativas que perdimos en 2017 con Bahillo y mi hermana Mayda estaba segunda en la lista y perdimos incluso Concordia. El peronismo se reunía para ver qué hacíamos porque a Bordet no le daba y era el gobernador. ¿Saben cuánto sacó Bordet después? El 58 por ciento. Por eso digo que falta mucho. Hoy en la Argentina la situación económica se está equilibrando. La inflación es el único tema que le quita, por supuesto, el sueño a todos; pero están todos los cañones apuntando para resolverlo y creo que no hay ninguna chance para Cambiemos en la Provincia de Entre Ríos. Esa es la realidad. Si me dicen que yo voy a ser la expresión del peronismo, no lo sé. Pero, lo que sí sé es que yo tengo una responsabilidad primaria: primero que el peronismo me honró como intendente de Concordia y yo tengo que hacer una gestión y entregarle el mandato a otro compañero o compañera. Esa es mi primera responsabilidad. Mi segunda responsabilidad es que históricamente Concordia ha marcado diferencias de 20-30 puntos para que el peronismo gane la provincia y esa es mi segunda responsabilidad. Y después viene la candidatura. Por supuesto, que me gustaría ser; pero, lo que más me desvela hoy es poder apostar desde Concordia para que el peronismo triunfe en la Provincia. Y creo que junto a Gustavo Bordet, que venimos trabajando juntos; y Concordia es la ciudad de él también, por algo fue intendente ocho años y lo tiene claro; y por eso es lo que nosotros vamos a trabajar juntos en Concordia y en la región todo el tiempo que queda.

Por último, Cresto aseguró que no podrá disputar la intendencia el año que viene porque agotó el mandato establecido en la Constitución y que tampoco tiene un precandidato elegido. También indicó que eso se dirimirá en una interna (PASO).

Análisis.