Noticias breves de las provincias

El gobierno de San Luis, el Obispado local y las respectivas intendencias transmitirán online mañana las misas del Señor de los Milagros de Renca y el Cristo de la Quebrada ya que se decidió en conjunto que ambas festividades se realicen sin público y que se transmitan a todos los fieles, a través de Internet y otros medios de comunicación, como medida preventiva para evitar contagios. A través de un mensaje, el Ejecutivo puntano invitó a todos los fieles a sumarse y participar desde sus hogares de las festividades que se realizarán este 3 de mayo: “Debido a la situación especial por la que atraviesa el mundo, los medios de comunicación no podrán participar presencialmente por eso se les ofrece la posibilidad de retransmitir la señal”.

El intendente del partido de La Costa, Cristian Cardozo, firmó un decreto que establece el protocolo de actuación para que los residentes en ese municipio puedan realizar salidas recreativas, ya que la jurisdicción no tiene casos positivos de coronavirus luego de que los dos pacientes contagiados obtuvieran sus respectivas altas médicas. Según explicó la administración municipal, las caminatas se podrán realizar día por medio de acuerdo con la terminación par e impar del DNI, de 10 a 11 y de 14 a 15, de lunes a sábado inclusive. Por otra parte, los paseos no podrán exceder la hora de duración ni tampoco separarse más de 500 metros del domicilio, además de que serán “siempre individuales, también para el adulto mayor, excepto que tenga un problema de salud y no pueda valerse por sí mismo. En este caso el acompañante debe ser mayor de 16 años”, señaló el municipio en un comunicado de prensa.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, suscribió esta semana un convenio para que los alumnos secundarios del municipio reciban netbooks y tablets que el Gobierno Nacional recuperó y restauró, destinadas a achicar la brecha digital durante esta crisis sanitaria. “El Ministerio de Educación establecerá y coordinará en esta etapa con los municipios de la 3ra. Sección Electoral, la asignación y distribución de los materiales tecnológicos a las alumnas y alumnos del nivel secundario de instituciones educativas de gestión estatal, asegurando que cada establecimiento seleccionado cubra al total de lxs alumnxs de primer año”, explicó el municipio en un comunicado oficial. Los softwares de las netbooks fueron actualizados para que puedan usar la plataforma digital Seguimos Educando, una de las herramientas creadas desde el Estado Nacional para sostener la continuidad pedagógica durante la pandemia. Estos equipos, encontrados en febrero del corriente año en un depósito de Correo Argentino, fueron readecuados para que puedan acompañar la educación a distancia.