Abordarán la salud mental infantil y adolescente mediante el cine del CIC

Proyectarán dos películas a modo de cine-debate para abordar la salud mental en la infancia y la adolescencia. Será este viernes por la tarde en el CIC. Los cupos ya fueron completos para las dos funciones.

Se realizará la Jornada de Cine-Debate “La salud mental de niños y adolescentes: miradas para mejorar nuestras prácticas (clínicas y educativas)”. Será este viernes, desde las 15.30 en el Centro Integrador Comunitario (CIC). La actividad es organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad, la sede local de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales; la Alianza Francesa de Concepción del Uruguay; y el Institut Français. Si bien se abrió una inscripción previa, la importancia de la temática hizo que se completaran los cupos en pocas horas.

En primera instancia se proyectará “La infancia bajo control”, de Marie-Pierre Jaury. El documental gira en torno a entrevistas a investigadores y profesionales de diferentes disciplinas y países, con intercambio de argumentos de puntos de vista opuestos y una interesante reflexión sobre las consecuencias de la política totalitaria de control, así como sus posibles derivaciones.

Además, a las 17.30 se proyectará “Una niña”, de Sebastien Lifshitz. Esta película cuenta la historia de Sasha, un chico que sueña con ser niña. En la escuela no se le permite vestir como una niña, debe usar ropa de niños. Sasha no entiende por qué los adultos lo hacen todo tan complicado, y no la dejan simplemente ser quien es.