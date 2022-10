Accidentes : Una mujer murió tras un violento accidente

El accidente ocurrió en Villa Elisa. Tras el fuerte choque, la mujer de 64 años que circulaba en forma peatonal cuando fue colisionada, fue derivada a Colón con gravísimas lesiones. Este domingo falleció.

El grave hecho ocurrió este sábado, alrededor de las 19:45, en Avenida Mitre y calle Héctor de Elia, de Villa Elisa. Un joven de 22 años, circulaba en una moto marca Honda CG Titan 150 cc, por la primer arteria sentido Este a Oeste. El muchacho, por causas que se intentan determinar, colisionó con una mujer de 64 años que se dirigía en forma peatonal.

A raíz del siniestro el conductor de la motocicleta fue derivado al hospital local con lesiones de carácter leves. En relación a la mujer, dada la gravedad de las lesiones sufridas en zona craneal y piernas, fue derivada al Hospital San Benjamín de Colón, donde falleció en las primeras horas de este domingo. Intervino Comisaría Villa Elisa, División Criminalística, Médico Policial, Fiscalía en Turno a cargo de la Dra. Batto M. Noelia.

Despiste y vuelco con lesionados

Se produjo un despiste y posterior vuelco de un automóvil Ford Falcon, en la zona de la Rotonda al Monumento Urquiza, sobre el Avenida Lauría (Frente a Enersa). Según fuentes oficiales, en un vehículo Ford Falcón, color bordó, se trasladaban, una pareja con su hija menor de edad, y por razones que se tratan de establecer, el conductor pierde el control del vehículos, despistando y volcando. El padre y su hija fueron trasladados al nosocomio local en un automóvil particular, mientras que la mujer, con fuertes dolores de espalda, en una de las ambulancias de Alerta. Intervino en el lugar, personal de la División de Criminalística y la comisaría segunda.

Conductor destrozó su auto al chocarlo contra un poste

El despiste y choque se registró en la ex ruta 26 que une Colón con San José. En el vehículo se trasladaba una pareja de jóvenes, los que afortunadamente no sufrieron lesiones. El conductor de un vehículo Volvo perdió el control del rodado y chocó contra un poste de energía eléctrica y un cactus ubicado en el patio de una casa; ocurrió a las 6.30 de este sábado a la altura del kilómetro 3 de la ex ruta 26 que une Colón con San José. En el vehículo se trasladaba una pareja de jóvenes, los que fueron revisados y, según se informó, afortunadamente no sufrieron lesiones tras el impacto; sí se reportaron importantes daños parciales del auto involucrado. Intervino en el siniestro personal policial de la comisaría de San José e Inspección Municipal San José.