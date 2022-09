Día Mundial del Corazón: la alimentación equilibrada y la actividad física regular mejoran la salud cardiovascular

Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón como oportunidad para incentivar hábitos y estilos de vida saludables. Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se convocó a los establecimientos a trabajar la prevención de enfermedades cardiovasculares con videos promocionales.

El Día Mundial del Corazón se conmemora cada 29 de septiembre para crear y promover entornos favorables para la salud cardíaca, a fin de lograr que las personas sean capaces de tomar decisiones para el bienestar de su corazón en donde sea que vivan, trabajen, estudien o se diviertan. En ese marco, el Ministerio de Salud de Entre Ríos convocó a que establecimientos sanitarios realicen videos con mensajes que promuevan estilos de vida saludables, especialmente en la promoción de la alimentación equilibrada; de la actividad física; de la cesación tabáquica y de los ambientes libres de humo de tabaco, así como los controles médicos anuales.

Al respecto el cardiólogo del equipo de la Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Manuel Bustamante, señaló: “Las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en la edad adulta, y comparten los mismos factores de riesgos de varias patologías crónicas. Además, los factores que contribuyen al desarrollo de estas enfermedades como la hipertensión y la obesidad, se presentan con una tendencia en ascenso en nuestra población”.

Ante ello el profesional resaltó: “Con este panorama, es importante hacer foco en la prevención e incentivar conductas de cuidado como alimentarse de forma equilibrada, realizar actividad física con frecuencia y evitar el tabaco son cuestiones vitales. También es importante realizarse controles anuales para lograr la detección oportuna de cualquier patología”.

En ese sentido desde la Coordinación y los programas de Salud junto a las direcciones Generales del Primer, Segundo y Tercer nivel de atención, convocaron a que los efectores que integran la red de asistencia realicen videos de corta duración que tengan en cuenta la promoción de hábitos saludables. De ellos se elegirán 10 propuestas, que serán publicadas en la página y redes oficiales del Ministerio de Salud Provincial.

Recomendaciones

Las enfermedades cardiovasculares comparten factores de riesgo con otras patologías crónicas como el tabaquismo, la inactividad física y una alimentación inadecuada, entre otros. Ante ello resulta vital incorporar hábitos saludables:

– Alimentación saludable: evitar el consumo de bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados con exceso de sal y grasas que contribuyen al desarrollo de hipertensión, colesterol, sobrepeso y obesidad, entre otras enfermedades. Se recomienda también a promover la elaboración de comidas caseras con productos naturales.

– Actividad física: En Entre Ríos, 4 de cada 10 personas adultas, no realiza actividad física. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda efectuar 30 minutos diarios de movimiento en todas sus formas (caminatas, baile, pausas activas, deporte) para no ser una persona sedentaria.

– Cesación tabáquica y ambientes libres de humo de tabaco: En la provincia, el 24por ciento de las personas adultas son fumadoras y el 22 por ciento de personas no fumadoras están expuestas al humo de tabaco ambiental en sus hogares por ello se debe concientizar sobre el riesgo del consumo y la importancia de los ambientes 100 por ciento libres de humo de tabaco en todos los ámbitos de la vida diaria.

– Controles anuales: Durante la pandemia se redujeron los controles anuales, esta situación no sólo incrementa el riesgo de complicaciones en personas con patologías crónicas sino que además no permite la detección oportuna de factores de riesgo o el padecimiento de enfermedades que no producen muchos síntomas. En este sentido, se recomienda que las personas adultas realicen al menos un control anual integral, tengan o no alguna enfermedad.