Impulsarán un plan Ahora 12 para la compra de televisores de cara al Mundial

El programa estaría listo para mediados de octubre. Resta por definirse qué modelos serán los ofrecidos, la cantidad de cuotas y la tasa de interés.

En la búsqueda de reactivar el consumo y aprovechar la enorme expectativa por el Mundial de Fútbol de Qatar, el Gobierno, las cadenas de electrodomésticos y los fabricantes del sector se aprestan a cerrar una suerte de esquema especial del programa Ahora 12 para promover la compra de televisores de fabricación nacional con financiación en cuotas antes del comienzo del torneo.

El primer paso para el plan, fue una reunión mantenida hoy en la secretaría de Comercio de la que participaron todas las partes involucradas y en la que se empezaron a diseñar los detalles del plan. El principal punto pendiente es definir la tasa de interés a aplicar, ya que la idea es que las condiciones sean más favorables que las que habitualmente tiene Ahora 12.

Para ello, el Gobierno deberá definir con los únicos ausentes en la reunión que se llevó a cabo hoy al mediodía: los bancos. En la actualidad, la tasa nominal anual (TNA) aplicada en el programa Ahora 12 para compras en 3, 6, 9, 12 y 24 cuotas es del 63,75%. Se trata de una tasa conveniente, ya que se ubica claramente por debajo de las proyecciones de inflación. Los fabricantes y las cadenas retails aspiran a que la tasa sea aún más baja.

Queda por definir cuáles serán los modelos que entrarán a este “programa dentro del programa”, aunque se prevé que, además de ser de fabricación nacional, no abarcará a algunos productos excesivamente caros o con prestaciones de alta gama, para no facilitar el financiamiento de consumos de segmentos socioeconómicos altos. La cantidad de cuotas, en principio, no superaría las 12.

En la reunión celebrada este jueves, participaron representantes de las cadenas de electrodomésticos Frávega, Musimundo, Naldo, Pardo, Rodó y Cetrogar, de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), que reúne a los fabricantes de electrodomésticos instalados en Tierra del Fuego: BGH, Electrofueguina, Fapesa, Mirgor, Newsan y Radio Victoria. También participaron los directores comerciales de esas seis compañías. Por parte del Gobierno, el anfitrión de este primera reunión fue Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial.

Tras el encuentro, y mientras se lleva adelante la negociación con los bancos para definir el costo de financiamiento, se acordó una nueva reunión para los próximos días.

La edición actual del programa Ahora 12, según estableció el Gobierno a comienzos de julio, se extenderá hasta el 31 de enero de 2023. En esta versión, el programa de pago en cuotas sumó nuevos rubros que exceden a los tradicionales, como son los electrónicos, la indumentaria y la “línea blanca”. Entre otros, se incluyeron hasta obras teatrales y conciertos de artistas nacionales con un tope de precio de 20.000 pesos.

Según datos oficiales, en el primer semestre de este año Ahora 12 registró 32 millones de operaciones por un total de $548.000 millones facturados y un ticket promedio, en mayo de 2022, de $19.224. Los rubros que registraron mayores ventas fueron los electrodomésticos (32%), la indumentaria (29%) y los materiales de la construcción (8%). Según los datos del Índice Prisma Medios de Pago, que elabora la empresa procesadora de pagos, las compras con Ahora 12 representaron el 25% de las transacciones con tarjeta de crédito en el segundo trimestre del año.