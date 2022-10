Una joven fue acosada y perseguida en pleno centro uruguayense

Durante la tarde de hoy lunes, una joven uruguayense denunció mediante sus redes sociales, una desesperante situación. En pleno centro de nuestra ciudad, fue acosada y perseguida por varios minutos por un hombre.

Según la joven, «hace unas horas fui acosada y perseguida por un hombre en zona centro, desde la Plaza Ramírez hasta el local Mi Reina, ubicado en 9 de Julio entre España y Leandro N. Alem».

El relato continuó: «todo el camino me persiguió de cerca gritándome cosas. Intenté no prestarle atención y me resguardé en el local por unos minutos, ahí estaba mi amiga».

«Salí de Mi Reina y fui a Musimundo (9 de Julio y Rivadavia). Él me vio y me siguió de nuevo, estando muy cerca mío. Cuando ingresé a Musimundo, él también. Una de las chicas que atiende allí me preguntó que necesitaba y me quedé un rato», aseguró la víctima.

E indicó que «al salir, él también hizo lo mismo. Me caminaba atrás y muy cerca, me decía que me de vuelta. Me harté y lo encaré, y le dije que se vaya o que iba a llamar a la Policía».

Según relata la joven, el acosador vestía un pantalón de obra azul, con líneas amarillas y una mochila roja.

«Después de esto, caminé rápido hasta Mi Reina, inclusive me lastimé los talones con mis sandalias. Ahí lo perdí de vista. Una amiga me tuvo que vigilar hasta que en la Plaza Ramírez me crucé al padre de mis hijos que se dio cuenta de la situación y me acompañó hasta mi trabajo», aseveró.

«Plena luz del día, el centro lleno de gente y con total impunidad. Me tuvo que vigilar una amiga y acompañar por miedo a encontrarlo otra vez. Enfermos», finalizó la joven.