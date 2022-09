Verano 2023: cuánto cuesta alquilar una casa o departamento en el sur de Brasil

Ya se planean las vacaciones y muchos piensan en el vecino país. Los requisitos para visitarlo están más flexibles que el verano anterior. Los precios de departamentos y casas en las ciudades más buscadas por los argentinos.

Con la llegada del clima cálido, las ganas de viajar van en aumento y es inevitable pensar en qué vamos a hacer estas vacaciones de verano. Las playas del sur de Brasil son de los lugares favoritos de los argentinos que eligen el exterior para descansar en esa época del año.

Los requisitos para visitar el país vecino están más flexibles que el verano anterior, lo que hace que la organización sea más sencilla. Pero la gran pregunta, teniendo en cuenta el cambio de moneda, es cuánto cuesta alojarse en Brasil. A continuación, precios de departamentos y casas en las ciudades más buscadas por los argentinos.

Cuánto cuesta alquilar

Según el Embratur (Instituto brasileño de turismo), en pospandemia, los precios de los alquileres aumentaron por encima de la inflación, y el fenómeno es especialmente visible en Florianópolis, la capital de Santa Catarina.

Entre enero y agosto de 2022, los precios de alquileres aumentaron un promedio de 18,6% respecto al mismo periodo de 2021, pero el aumento anualizado hasta agosto fue de 27%, el mayor de Brasil según el índice FipeZap+.

Teniendo en cuenta publicaciones de Airbnb, para enero, una casa dentro de un condominio de entre 40 y 80 metros cuadrados, ubicada entre 50 y 300 metros de la playa, ronda entre los 350 (67 dólares) y 1.100 reales (212 dólares) por noche.

Incluye sábanas y toallas, wifi, televisor, heladera y cocina eléctrica, acceso a pileta, puesto de estacionamiento y contacto telefónico con el dueño. Son propiedades que pueden albergar entre 2 y 6 personas.

Un departamento en Canasvieiras para 4 personas a 50 metros de la playa, con pileta, cocina, estacionamiento, cuesta 350 reales (67.70 dólares) por noche.

Otro destino buscado es Camboriú, a 88 km de Florianópolis. Además de ser un paraje de naturaleza privilegiada del litoral catarinense, se caracteriza por su vida nocturna y el contraste de sus rascacielos con sus bahías y morros.

El Parque Unipraias con su icónico teleférico, el Oceanic Aquarium, y la BC Big Wheel, una rueda de 65 metros de altura, la segunda más alta de Brasil, son atracciones obligadas para todos los visitantes.

Allí, un departamento para dos personas, junto al mar, con pileta, jacuzzi, gimnasio, lavandería, sábanas, sale 320 reales (62 dólares) por noche.

Bombinhas es otra de las gemas del litoral de Santa Catarina, donde las ensenadas verdes le dieron el nombre a la región de «Costa Esmeralda». Sus playas de aguas tranquilas, buena infraestructura, clima agradable son ideales para el público familiar.

Un chalet para dos personas con cocina completa, jacuzzi, pileta, ubicado a 5 minutos de la playa caminando y a 10 del centro, sale 750 reales (145 dólares) por noche.

Un departamento para 4 personas, a 400 metros de la playa, con garage y zona de barbacoa, cuesta 300 reales (58 dólares) por noche.

Cabe aclarar que en muchos de los destinos mencionados,las inmobiliarias ofrecen diferentes tipos de opciones para el alojamiento y la mayoría, son más económicas que las mencionadas.

En Garopaba, para enero, un loft para 3 personas o dos adultos y dos menores, ubicado a 100 metros del acceso a la playa de Siriú, a 650 metros de la playa de Garopaba y a 5 minutos de los restaurantes y comercios del centro, sale 575 reales (111 dólares) por noche. Incluye pileta, estacionamiento, zona de barbacoa.

Otra opción más económica, una casa para 4 huéspedes, ubicada a 2 kilómetros de la playa de Siriú y a 7 km del centro de Garopaba, sale 350 reales (68 dólares) por noche.

En Praia do Rosa, una bellísima bahía con naturaleza cuidada y muy buenos restaurantes, un departamento para dos personas, ubicado a 1,5 km del centro y a 2,4 km del mar de Praia do Rosa Norte y Praia do Ouvidor cuesta 250 reales (48 dólares) por noche.

Una casa para 8 personas, a 1.500 metros de Praia do Rosa, a 5 minutos del centro en auto y a 15 minutos a pie, sale 599 reales (116 dólares) por noche. Incluye, balcones con hamacas paraguayas, pileta, cocina completa, mesa de ping pong.

Requisitos para entrar a Brasil

Las medidas son cada vez más flexibles. Desde el 12 de septiembre, los turistas pueden optar entre presentar un comprobante de vacunación completo o una prueba negativa para coronavirus realizada un día antes de la hora de embarque, publicó Clarín.